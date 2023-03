Jeremy Scott lascia Moschino dopo 10 anni: era il direttore creativo del brand dal 2013. Jeremy Scott lascia il ruolo di direttore creativo di Moschino, che ricopriva dall’ottobre 2013. Lo rende noto in un comunicato Aeffe.

“Sono fortunato ad avere avuto l’opportunità di lavorare con una forza creativa qual è Jeremy Scott. Voglio ringraziarlo – dice il presidente Massimo Ferretti – per il suo impegno decennale nei confronti della Maison Moschino e per avere lanciato una visione distintiva e gioiosa che sarà per sempre parte della storia di Moschino”.

“Questi 10 anni in Moschino – le parole del designer – sono stati una fantastica celebrazione di creatività e immaginazione. Sono davvero orgoglioso del lavoro che mi lascio alle spalle. Vorrei ringraziare Massimo Ferretti per avermi concesso l’onore di guidare questa iconica Maison. Vorrei anche ringraziare tutti i miei fans in tutto il mondo che hanno celebrato me, le mie collezioni e la mia visione. Senza di voi nulla di ciò che è stato sarebbe stato possibile”.

Ed è vero: Jeremy Scott in 10 anni ha saputo rilanciare il marchio Moschino in modo esclusivo. Approdato alla direzione del brand 10 anni fa, il designer ha immediatamente dimostrato di saper rivoluzionare il marchio lasciando però quel linguaggio proprio del brand, portando una visione non convenzionale tipica di Moschino ma riuscendo a dare nuovo slancio al brand.

Indimenticabile la prima sfilata di Jeremy Scott per Moschino, quella autunno inverno 2014/2015, quando in passerella per la Milano Fashion Week fece sfilare modelle con abiti ispirati a McDonald’s e con stampe di Spngebob.

Il futuro di Jeremy Scott

Ancora non è chiaro il futuro lavorativo di Jeremy Scott, non si sa quale strada creativa prenderà il designer ora che ha voluto lasciare la direzione di Moschino. Certo è che nel brand ha lasciato un segno e speriamo di poter ammirare ancora i suoi incredibili lavori. Magari, chissà, aprendo una casa di moda tutta sua.