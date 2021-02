Un body intimo adatto per una perfetta serata di San Valentino, ma anche a mettere come sotto giacca, se vuoi. Sia che ti trovi rinchiusa dentro casa con il tuo partner da mesi, sia che tu stia diventando sempre più abile nell’arte del primo appuntamento su Zoom, questo San Valentino sarà un po’ diverso dal solito. Detto questo, il giorno dell’amore è l’occasione perfetta per togliere il pigiamone da casa e sfoggiare qualcosa di più sensuale.

Ciò non significa che la ricerca dell’intimo perfetto debba prosciugarti il portafoglio, con un nuovo pezzo di lingerie che abbandonerai in fondo all’armadio. Grazie ad Amazon, ci sono molti pezzi di intimo convenienti che ti arriveranno in tempo per San Valentino. Incluso il body di Besdel.

Ogni anno, quando il 14 febbraio si avvicina, come un orologio svizzero tantissimi set di lingerie in pizzo iniziano a scalare la classifica dei best seller di Amazon. E, per fortuna, la maggior parte sono molto economici.

È qui che entra in gioco il body in pizzo di Besdel . Gli acquirenti di Amazon che lo hanno già acquistato, sostengono che sia un pezzo super versatile. Puoi indossarlo per le tue serate romantiche, ma è perfetto anche da mettere sotto la giacca come un normale body. E costa solo 17 euro!

“Ho comprato questo prodotto per la mia ragazza”, ha detto un acquirente che ha lasciato una recensione a 5 stelle. “Era al settimo cielo quando lo ha indossato, e lo ero anch’io. Il colore era esattamente come mostrato e il design è tanto sensuale quanto sembra. Entrambi non potremmo esserne più soddisfatti”.

Ma la linea di questo body lo rende perfetto anche per uscire. Quando torneremo alla vita normale, potrai sfoggiarlo come top sotto i jeans e con un blazer per un perfetto stile casual chic.

Anche se questo San Valentino potrebbe sembrare un po’ diverso rispetto agli anni precedenti, non c’è motivo per cui non dovresti concederti un capo di lingerie che sarai grato di avere nel tuo armadio.

CORTESIA