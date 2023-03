Inclusività nella moda, rappresentazione senza esclusioni: si è parlato molto di cambiamenti nel settore del fashion, eppure, alle sfilate Autunno Inverno 2023, quella sensazione di speranza intorno all’inclusività nella moda e dei corpi è sembrata in caduta libera. Secondo i dati di Vogue Business raccolti durante il mese della moda, la stagione autunno/inverno 2023 non ha fatto progressi in termini di rappresentazione delle taglie in passerella.

Inclusività nella moda, già finita? Alcuni numeri

Su 9.137 look in 219 sfilate a New York, Londra, Milano e Parigi, solo lo 0,6% era plus size (US 14+) e il 3,8% era mid-size (US 6-12). Ciò significa che il 95,6% dei look presentati per l’autunno/inverno 2023 era in taglia US 0-4 (la nostra 40): solo un misero 0,6 percento dei look mostrati durante l’intera stagione erano su corpi taglie forti.

In pratica, significa che solo 17 dei 219 marchi mostrati in tutte e quattro le città della moda presentavano un look plus size. Questo nonostante il fatto che il mercato globale delle taglie forti dovrebbe raggiungere un valore di $ 288 miliardi quest’anno secondo Future Market Insights.

E i designer emergenti che includono le pluri taglie hanno evidenziato le carenze dei marchi di lusso quando si tratta di rappresentazione di taglie medie e taglie forti. Con alcune eccezioni: la collezione autunno/inverno 2023 di Gucci sarà prodotta nelle taglie dalla 40 alla 54, e per top, gonne, maglie, T-shirt, felpe e intimo le taglie vanno dalla XXXS alla 4XL, a seconda del brand.

E Chanel ha detto che la loro collezione autunno/inverno 2023 sarà venduta fino a una L. Gucci aveva 10 modelli di taglia media, mentre Chanel ne aveva quattro, tuttavia, nessun modello plus size ha sfilato in passerella in nessuno dei due show per presentare come la loro gamma di taglie ampliata potesse apparire al di sopra di un 48.

I talenti emergenti più sensibili al tema dell’inclusività nella moda

Mentre i principali attori del settore non riescono a rappresentare corpi di taglia media o più grande, i talenti emergenti della moda stanno portando avanti l’inclusività delle dimensioni.

Londra è in testa alla classifica di questa stagione in termini di rappresentanza di taglie forti, guidata dalle designer emergenti Karoline Vitto e Sinéad O’Dwyer, entrambe alla loro seconda stagione di sfilate, che hanno presentato il 100% e il 90,5% di look di taglia media e modelli plus size, rispettivamente.

Regressione è palpabile

La regressione di questa stagione è palpabile – sottolinea Billie Bhatia su Vogue Uk – e, per una comunità di consumatori già sottorappresentata, anche scoraggiante. In pandemia qualcosa sembrava si stesse facendo ma la spinta verso una maggiore sostenibilità, inclusività e rappresentazione è stata messa da parte quando i designer hanno scelto di combattere un compito collettivo: rendere le persone di nuovo entusiaste della vita.

Avendo raggiunto questo obiettivo, l’autunno/inverno 2023 è stato un riflesso della “nuova normalità”. E quella normalità era allarmante. La magrezza – un ideale che la società non ha superato e anzi continua a inseguire anche con la nuova droga pericolosa Ozempic – è stata ancora una volta glorificata. Alcuni corpi femminili sono stati ridotti a tendenze, mentre altri sono stati completamente ignorati”.

La giornalista autrice del servizio citato è anche una cronista di moda: “È doloroso riferire sulle sfilate senza essere in grado di indossare il 99 percento di ciò che vedo. Per l’autunno/inverno 2023, i look taglie forti consistevano in uno dei due estremi: alcune modelle erano avvolte in abiti oversize per nascondere la loro forma, mentre altre erano vestite con capi attillati per garantire che i loro corpi fossero apertamente visibili. Bei vestiti, realizzati con rispetto e considerazione per questi corpi, semplicemente non facevano parte dell’equazione. Mi sono chiesta a lungo come sarebbe entrare in un negozio di mia scelta e acquistare un capo di abbigliamento che mi facesse sentire bene. Quando la moda è uno degli strumenti più potenti che abbiamo a nostra disposizione per trasformare il modo in cui ci sentiamo, l’esclusione deliberata da parte dell’industria di corpi come il mio è isolante”.

I marchi più sensibili al tema

I marchi con la più alta percentuale di modelle plus size su una US 14 (la nostra 50) sono stati Sinéad O’Dwyer, Ester Manas, Karoline Vitto, Di Petsa e Bach Mai. Questi stessi marchi presentavano anche la più alta percentuale di modelle di medie dimensioni. Tuttavia, la maggior parte delle sfilate di grandi marchi – si legge nel report – presentava un numero maggiore di modelli di taglia media, con pochissime rappresentazioni di taglie forti.

Ed è importante notare che per molti dei marchi più grandi come Dior, mai si erano visti tanti look di taglia media sulle loro passerelle. Ma l’inversione di tendenza è palese, a detta di tutti gli osservatori, anche se ci sono delle eccezioni, come la modella Felicity Hayward che ha seguito i progressi dell’inclusione in questa stagione con la sua importante campagna #includethecurve, e ha notato che a Parigi c’erano diverse modelle plus size.

La copertina di British Vogue di aprile 2023 annuncia Jill Kortleve, Precious Lee e Paloma Elsesser come supermodelle. “Se ripenso a quando ho iniziato nel settore quasi 10 anni fa, è vero che vedo dei progressi. Lo sento nelle mie ossa, nel modo in cui mi porto. Ma non è abbastanza. Dobbiamo continuare ad andare avanti. Non possiamo idolatrare un modo di essere che è obsoleto per un motivo. Ogni corpo merita di essere visto, e questo può essere fatto solo pensando al futuro, non rimuginando sul passato”, conclude Bhatia.

Cosa è successo all’inclusività delle taglie nella moda?

Nell’ultimo decennio, il movimento di positività del corpo è cresciuto con modelle curve come Ashley Graham , Paloma Elsesser, Jill Kortleve e Alva Claire che sono diventate nomi familiari. Marchi come Versace hanno presentato per la prima volta in passerella modelli plus size nel 2021; Dolce & Gabbana ed Erdem hanno ampliato le loro gamme di taglie, èersino Victoria’s Secret ha eliminato la sua sfilata di moda, criticata per aver presentato solo donne di taglia normale.

Infine: i corpi non dovrebbero mai essere una tendenza. Abbiamo bisogno di corpi inclusivi sulla passerella in modo che i corpi non diventino tendenze.