Se cercate un pullover alla moda per questo inverno 2020 ma che sia anche pratico, comodo e caldo, H&M potrebbe avere quello che fa per voi. In questo periodo di semi lockdown mi sono trovata spesso a navigare sui siti online dei negozi. Girando alla ricerca di qualche capo di abbigliamento trendy ma allo stesso tempo comodo, perfetto per questo periodo in cui la casa è la nostra migliore amica, mi sono imbattuta in un maglione di H&M che penso sia perfetto.

Si tratta di un pullover dal taglio corto in morbida maglia a coste con lana. Questo maglione ha uno scollo a V con ampio bordo a volant. Un dettaglio davvero alla moda per questo inverno 2020. Maniche lunghe e ampie con polsino stretto.

CORTESIA H&M

Perché non dovresti lasciarti sfuggire questo maglione di H&M

Innanzitutto, perché è un maglione super morbido e caldo. Perfetto da indossare per una uscita con le amiche, ma anche per stare a casa a guardare un film con un tocco di tendenza, o per una videocall di lavoro.

Inoltre, il dettaglio del volant sullo scollo è una delle tendenze moda dell’autunno 2020. Sì, perché una piccola ruche o un piccolo volant sono in grado di sdoganare anche il più banale dei capi d’abbigliamento. Inseriti su in un semplice maglione dalla linea basic, riescono a rendere l’outfit chic e trendy.

Questo maglione di H&M ha anche della lana nella composizione, cosa che lo rende ultra caldo e morbido. Costa solo 39 euro sul sito, e potrai approfittare del nuovo metodo di pagamento offerto da H&M.

Di cosa sto parlando? Te lo spiego subito. Acquistando sul sito, H&M ti offre l’opportunità di pagare in 3 rate. Con questo servizio, potrai quindi dilazionare il costo del tuo ordine online in 3 rate senza interessi. I pagamenti. I pagamenti saranno automaticamente prelevati dalla tua carta.

Cosa aspetti allora?