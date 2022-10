Forever Valentino: una mostra a Doha celebra il fondatore della Maison

Si chiama Forever Valentino ed è la più grande esposizione sul maestro di moda Valentino Garavani. Sarà organizzata in Qatar dal 28 ottobre all’1 aprile 2023. In occasione dell’ annuale Qatar Creates – Qatar Museums, e in concomitanza con il novantesimo compleanno di Valentino Garavani, la mostra “Forever Valentino”, la più grande esposizione della maison fino ad oggi, renderà omaggio al suo fondatore e alla sua eredità creativa.

Location scelta per la rassegna – a cura di Massimiliano Gioni, direttore artistico del Nuovo Museo di New York, e del critico di moda e scrittore Alexander Fury, che hanno lavorato a stretto contatto con il direttore creativo della maison Pierpaolo Piccioli – è M7, polo di design situata a Msheireb Downtown Doha, in Qatar.

Forever Valentino, le date: dal 28 ottobre all’1 aprile 2023

Forever Valentino è un’esplorazione dei codici haute della maison e un viaggio attraverso Roma, città “dove tutto ha avuto inizio e a cui appartiene la sua identità” ama ricordare Piccioli. La mostra è concepita come una vasta panoramica della storia della maison, incastonata in scenografie che evocano la Città Eterna, casa di Valentino sin dalla sua fondazione nel 1959.

La mostra “Forever Valentino” costruisce un’immagine onirica della città di Roma, guidando gli spettatori dentro e fuori da palazzi, piazze e cortili, consentendo l’accesso esclusivo a spazi intimi come il celebre Valentino Atelier, agli storici archivi della maison, e ai saloni di allestimento nella leggendaria sede di Piazza Mignanelli. Ritrae una città istantanea costruita come un collage di ambienti in cui le creazioni di Valentino sono esposte in dialogo con molte delle fonti di ispirazione che hanno stimolato la creatività sia del fondatore Valentino Garavani che del suo successore Pierpaolo Piccioli.

L’arte del capriccio

Attraverso l’accostamento di diverse atmosfere e narrazioni, la mostra compone un drammaturgia emotiva ispirata al capriccio, una forma d’arte del XVIII secolo che combinava disparate vedute di città e architetture, re-immaginandole come paesaggi fantastici della mente. Concepito da geni del barocco come Giovanni Antonio Canaletto e Giovanni Battista Piranesi, l’arte del capriccio ha trasformato meravigliosi panorami italiani in miraggi incantati, creandone molte icone e miti, che ancora danno la percezione dell’Italia a livello locale internazionale.

La moda stessa è composta da capricci, da fantasie, da ispirazioni fatte di materia, arte, musica, cultura, tradotte in stoffa.

Con oltre 200 capi Valentino haute couture e pret-à-porter presentati su manichini di La Rosa, accompagnati da accessori e oggetti esposti in maniera immersiva, Forever Valentino tesse una visione materica della città di Roma, intrecciata a ricordi; e creazioni dei sei decenni di storia della maison.

Tra questi, capi raramente visti, progettati per artisti del calibro di Elizabeth Taylor, Jacqueline Kennedy e altri recenti come Zendaya, assieme a creazioni straordinarie ed esempi virtuosistici del leggendario Valentino. La mostra comprende anche capi della collezione privata della Sheikha Moza bint Nasser, cliente di lunga data di Valentino e diciamolo, proprietaria del marchio.

I codici di Valentino e le metodologie dell’haute couture sono esplorati in tutti gli spazi di questa Roma reinventata. Gli abiti, che abbracciano l’intera vita della maison, fanno eco e contraddicono l’ambiente circostante. Le creazioni di Valentino appaiono incastonate nel luogo di nascita. Pochi marchi hanno stabilito un profondo legame con Roma, dove Valentino Garavani aveva fondato la sua maison nel 1959, al culmine della Dolce Vita, inaugurando il suo quartier generale nel cuore del centro storico della città. Nell’opera del suo successore, Pierpaolo Piccioli, Roma non appare come emblema di opulenza, ma come una metropoli vivace e multiculturale, un crogiolo polifonico di comunità e voci che si traducono in un complesso tessuto.

Forever Valentino mette in scena una visione onirica e pop-up di Roma che è ancora più allettante quando visto a Doha, una città dove passato e futuro s’ incontrano a velocità vertiginosa.