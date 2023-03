Dior guarda al futuro e sfila in India, collezione pre-fall a Mumbai

Dior guarda al futuro, l’India, il Paese che nel 2023 dovrebbe sorpassare la Cina come nazione più popolosa al mondo. Per Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior, ogni collezione è un’opportunità per dare vita a nuovi legami tra artigianato, tradizioni locali e innovazione. Lo show rappresenterà il primo evento autonomo organizzato nel gigante asiatico da una maison europea. “Per me sfilare in India significa anche celebrare l’eredità dell’India nel ricamo e quanto sia importante nel mondo della moda”, ha dichiarati Chiuri a Business of Fashion.

Per la sfilata Dior Autunno 2023, che sarà presentata il prossimo 30 marzo, la couturier ha scelto l’India, più precisamente lo storico sito The Gateway of India, a Mumbai, come destinazione del suo viaggio creativo. La sua opera vuole essere un omaggio allo spirito visionario di Christian Dior e dei suoi successori, che avevano una profonda ammirazione per la ricchezza culturale di questo paese.

La collaborazione fra Dior e una atelier locale

Alcuni capi della collezione, di cui si è visto un assaggio via lookbook lo scorso dicembre e che saranno in vendita da fine aprire 2023, sono impreziositi dai ricami di Chanakya, un atelier-scuola di artigianato femminile, che ha sede proprio a Mumbai. La griffe, guidata da Karishma Swali, nel corso degli anni ha collaborato con numerosi player del lusso. Inoltre, l’atelier ha prodotto le scenografie di alcune sfilate della maison francese. La direttrice creativa del womenswear della label, Maria Grazia Chiuri, porta spesso avanti queste iniziative, per dare voce attraverso la moda alle realtà artigianali locali dei Paesi scelti per ospitare le sue collezioni.

L’India, il Paese del futuro

Secondo uno studio delle Nazioni Unite, The World Population Prospects 2022, l’India, a metà del secolo, raggiungerà una popolazione di 1 miliardo 668 milioni. La Cina dovrebbe scendere a 1 miliardo 317 milioni intorno al 2050. Questo fa comprendere quanto investire nel mercato indiano sia strategicamente fondamentale per forme di business come il settore fashion.