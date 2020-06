costumi donna estate 2020 curvy: i brand che celebrano tutte le taglie

La stagione dei costumi è finalmente arrivata. Come celebrarla al meglio se non acquistandone uno tra i migliori costumi donna estate 2020 all’insegna dell’inclusività?

Stop a modelli irrealistici. Negli ultimi anni abbiamo visto come le donne, in tutte le loro forme età ed etnie, sentano il bisogno di sentirsi rappresentate dai vari brand.

Brand che spesso, ancora oggi, propongono un’immagine poco realistica o comunque solo rappresentativa di una piccola percentuale di quello che è il vero specchio della popolazione femminile mondiale.

Quindi, proprio come accaduto per alcuni dei brand nel mondo del beauty, anche le categorie dei costumi donna estate 2020, stanno iniziando a dare un’immagine ed un offerta di prodotti più veritiera.

In grado di abbattere quell’idea dell’esistenza di un unico tipo di corpo (solo il 54% tra i marchi mainstream più famosi come Asos, Zara ed H&M offre una gamma di prodotti con taglie inclusive).

Le donne che fanno sport sono sì giovani ed allenate ma sono anche donne che cercano di migliorare il proprio fisico che non sempre ha l’aspetto di quello di un’atleta.

Ebbene sì: non solo le donne dal fisico statuario fanno sport, né tantomeno solo le uniche ad andare al mare o ad indossare della lingerie.

Ecco alcuni dei brand da tenere d’occhio e che hanno deciso di celebrare il corpo femminile in ogni sua età, taglia ed etnia, segnalati dalla piattaforma Stylight in un report dedicato all’inclusività.

Vediamo quindi i costumi donna estate 2020 adatti a tutte le taglie e che celebrano l’incusività.

Costumi donna estate 2020, Reina Olga:

One size fits most: questo l’enorme successo del brand Reina Olga che con i suoi modelli made in Italy creati in un materiale molto elastico riesce ad esaltare le curve di ogni tipo di donna.

Ormai presente su tutti gli e-commerce di lusso da Mytheresa a Luisa Via Roma questa marca di costumi è preferita di molte celebrity come Rita Ora o Kylie Jenner.

Costumi donna estate 2020, You Swim

You Swim – Questo brand vede il suo punto di forza nell’adattabilità dei propri costumi in base alle diverse forme del corpo di ogni donna. You Swim ha come obiettivo quello di sfatare il mito della forma fisica standardizzata e poco flessibile, creando costumi da bagno che rappresentino le donne in modo realistico, accettando il nostro corpo così com’è – unico ed in continua evoluzione.

Frankies Bikinis

Si classifica come uno dei top 5 swimwear tra i costumi donna estate 2020 di Stylight ed è conosciuto per i suoi tessuti di qualità ed i tagli innovativi e sexy, adatti per le curve di qualunque tipo di donna.

Lisca

Lisca, specialista curvy di corsetteria e swimwear con vestibilità dalla 38B alla 46H, propone una collezione esuberante ed energetica con motivi floreali e geometrici all’insegna della perfetta vestibilità.

Il brand ‘per donne che hanno l’orgoglio di essere come sono’ vuole sottolineare che “anche in spiaggia non sono una modella sono una donna” e dunque anche il costume, bikini o intero, rispetta le sue forme.