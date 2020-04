Lockdown nazionale, tutti i negozi chiusi e vi siete accorti di avere un disperato bisogno di calzini, non è vero? Che siano antiscivolo, comodi per far stare i piedi al caldo, ma anche calzini adatti a fare sport dentro casa, una cosa è certa: mai come in questo periodo ci siamo accorti di avere necessità di questo capo di abbigliamento a cui, forse, non abbiamo mai dato la giusta importanza. E ora come fare? Le maggiori catene di negozi in cui reperire reperirli sono chiusi. Vero, ma possiamo sempre fare acquisti online.

Facendo una ricerca tra i bestseller di Amazon, abbiamo selezionato i calzini più gettonati e acquistati sul sito, testati da migliaia di clienti che sono rimasti soddisfatti già prima di voi. E ne abbiamo trovati per tutti i gusti, da quelli antiscivolo per i bambini a quelli perfetti per fare le vostre sessioni di fitness in casa.

Molto probabilmente, mai come in questo periodo di quarantena abbiamo capito l’importanza di un buon paio di calzini per stare in casa. Con l’emergenza Covid-19, dopotutto, molti italiani hanno preso l’abitudine di togliere le scarpe appena varcata la soglia di casa. La soluzione più comoda? Ovviamente, un bel paio di calzini per tenere al caldo i nostri piedi e per stare comodi.

Vediamo allora una selezione di calzini tra i più venduti su Amazon, che potrai acquistare online direttamente con un click.

Antiscivolo per i bambini, in cotone. Questi sono i calzini da bambino più venduti attualmente sul sito. Con meno di 15 euro, ve ne arriveranno 6 paia con antiscivolo, perfetti per i piedini dei vostri bimbi Tra i bestseller, in settima posizione, ci sono i calzini Pompea da donna, in fibra naturale e perfetti per fare sport e per stare in casa. Una confezione da 3 paia costa meno di 6 euro e, se siete clienti Prime, arriveranno a casa vostra in u giorno. Tra i bestseller di Amazon troviamo anche i calzini Puma Quarter Plain, unisex e di diverse misure. Il pacco da 3 te lo porti a casa con un click a meno di 7 euro.

Se siete del partito: più colorati sono e meglio è, non fatevi sfuggire questi calzini su Amazon, super allegri, per rendere la vostra quarantena un po’ più divertente. Con meno di 12 euro, vi arriverà a casa un bel pacco da 6 paia.

Se preferite i calzini più alti, questi di Puma in nona posizione tra i bestseller di Amazon faranno al caso vostro. 14 euro il pacco da 6, non male!

Amanti del vintage, questi sono per voi: calzini Adidas dalla forma e dalla linea iconica. Il pacco da 3 arriverà a casa vostra per soli 13 euro.

Foto in evidenza by Jisu Han on Unsplash