Angelina Jolie lancia una linea di moda per talenti emergenti. Il nuovo progetto dell’attrice si chiama Atelier Jolie. “Sto iniziando qualcosa di nuovo oggi: un collettivo in cui tutti possono creare”, ha scritto la star americana sulla sua pagina Instagram. “Atelier Jolie è un luogo in cui le persone creative possono collaborare con una famiglia esperta e diversificata di sarti, modellisti e artigiani di tutto il mondo”, specifica Angelina.

La regista, da sempre impegnata nelle cause umanitaria, questa volta ha deciso di provare la strada del settore fashion, scegliendo sempre una specifica mission, quella di creare un collettivo di artisti del tessuto, dove arrivino impulsi da ogni parte del pianeta. Una decisione singolare, considerando che la maggior parte delle celebrities ormai scelgono di investire quasi sempre nel settore beauty, da Jennifer Lopez a Scarlett Johansson.

I dettagli del nuovo progetto

Atelier Jolie “nasce dal mio apprezzamento e dal profondo rispetto per i numerosi sarti e produttori con cui ho lavorato nel corso degli anni, dal desiderio di utilizzare il materiale vintage di alta qualità e il tessuto deadstock già disponibile e anche di far parte di un movimento per coltivare una maggiore espressione di sé. Non vedo l’ora di coltivarlo con voi”, conclude.

“Tutti possiamo collezionare, apprezzare ed essere influenzati dai disegni degli altri. Ma la forma più alta dell’espressione di sé – e credo la più divertente – è creare per noi stessi”, si legge tra le pagine del sito ufficiale. “Speriamo di creare una comunità di creatività e ispirazione, indipendentemente dal background socio-economico”, aggiunge ancora Angelina Jolie, che concludendo la presentazione del suo progetto con un augurio: “È tutto nuovo, e sono più un’artista che una donna d’affari. Spero di vedervi lì, e di essere uno dei tanti che creano con voi all’interno del nostro nuovo collettivo creativo”.