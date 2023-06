Angelina Jolie collabora Chloé per la sua prima collezione di moda

Chloé sarà il primo collaboratore del nuovo marchio di abbigliamento di Angelina Jolie, Atelier Jolie, creando una capsule che la casa di moda francese ha detto celebrerà la femminilità: l’esclusiva collezione di prêt-à-porter sarà “un esercizio di femminilità moderna” che “celebrerà le autentiche connessioni tra donne”.

Creata dalla Direttrice Creativa di Chloé Gabriela Hearst in collaborazione con Angelina Jolie, fondatrice di Atelier Jolie, la collezione mette in luce i legami autentici che si possono creare tra le donne e rende omaggio all’impegno congiunto dei brand in termini di miglioramento sociale e sostenibilità ambientale, all’insegna di una maggiore trasparenza e responsabilità.

Angelina Jolie collabora con Chloé per la sua prima collezione di moda

Parte della collezione incarna la maestria artigianale di un’impresa equo e solidale, oltre a presentare numerosi look realizzati con materiali da scorte invendibili e a minore impatto. Ispirata alla rete di creatori internazionali di Chloé e dotata della certificazione B Corp, la collezione vanta un più ampio utilizzo di materiali a minore impatto rispetto alle precedenti collezioni create dalla Maison.

Con silhouette fluide e dettagli tattili, il marchio ha affermato che la collezione si concentrerà su capi da sera e si ispirerà a quelli del guardaroba di Jolie. Elementi della collezione metteranno in mostra gli artigiani di un’impresa del commercio equo e solidale e metteranno in luce anche le aziende guidate da donne. Inoltre, molti look saranno realizzati utilizzando materiali deadstock.

“Dal momento in cui ho sentito parlare della visione di Angelina per Atelier Jolie, ci ho creduto”, ha detto Hearst nella dichiarazione. “È un modo per elevare gli altri attraverso la bellezza della confezione e il suo profondo rispetto per l’ambiente. È un onore per me che Chloé sarà la prima collaboratrice di Atelier Jolie, poiché entrambi hanno grandi ideali per il miglioramento della nostra specie. Questo è il motivo per cui amo così profondamente sia Angelina che Chloé”.

“Pochissimi marchi di lusso sono certificati B Corp. Per me è stato importante lavorare con Chloé, uno dei primi marchi di lusso ad essere una B Corp.”, ha aggiunto Jolie. “È stato un privilegio disegnare con Gabriela Hearst e spero che tutte le donne si sentano a proprio agio e belle in questa capsule collection. I miei guadagni da questa collaborazione saranno investiti nella creazione di apprendistati per sarti e artigiani presso l’Atelier Jolie.