Abbiamo individuato un abito perfetto per creare il tuo outfit in stile hippie chic.

Si tratta di un vestito lungo firmato Pimkie in cotone, lino e viscosa che costa 35,99 euro.

Il capo è a manica lunga dunque inadatto alle giornate estive più calde.

Perfetto invece per una serata in spiaggia in tema anni ’60-’70.

Potete abbinarlo a dei sandali bassi con lacci, non senza rinunciare a una coroncina di fiori con capelli rigorosamente sciolti.

Sconsigliato per la città, non solo perché pesante ma perché lo stile non si abbina bene a quello metropolitano.

Potete invece sfoggiarlo se fate una gita fuori porta in un borgo medievale, magari abbinato a un bel cappello in paglia ampio.

Se invece sarete in zona Ibiza o Formentera, questo è l’abito che fa per voi.

Ma anche in linea con un Coachella Festival, slittato purtroppo al 2021 per via dell’emergenza coronavirus.

Altri abiti must have per l’estate 2020.

Mancano pochi giorni all’inizio dell’estate e abbiamo scovato un altro abito che non può mancare nel tuo guardaroba estivo.

Si tratta di un modello firmato dal brand svedese H&M, prezzo 29,90 euro.

Il vestito è smanicato in morbido jersey di misto lino e viscosa, lunghezza fino al polpaccio.

Ha una linea morbida e un’ampia scollatura posteriore con arricciature decorative sul bordo, poi spacchi su entrambi lati.

Potete scegliere tra tre colori: nero, beige e kaki scuro, taglie dalla XS alla XXL.

In questo secondo caso via libera alle uscite anche in città.

Un altro modello interessante H&M per l’estate.

Qualche mese fa vi abbiamo parlato di un altro abito molto tattico del brand svedese (guarda la foto del vestito).

Un capo lungo e scollato ideale per l’estate in jersey lucido dalla caduta elegante.

Linea dritta in alto, spalline sottilissime da annodare sulla schiena con profonda scollatura sulla schiena, spacco dietro.