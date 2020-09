L’abito in maglia è il capo perfetto per il passaggio alla stagione fredda. Abbiamo trovato un abito in maglia H&M che non dovresti proprio farti sfuggire. Caldo e accogliente, ti permetterà di apparire glam e chic per tutto l’autunno e l’inverno 2020 senza rinunciare alla comodità.

L’autunno è ufficialmente arrivato e il calo di temperature e la pioggia ce lo hanno dimostrato forte e chiaro. Se sei alla ricerca di un capo perfetto per la nuova stagione e che ti permetta di essere casual e allo stesso tempo chic, non dovresti farti sfuggire un evergreen: l’abito in maglia.

Facendo un giro alla ricerca di capi adatti all’autunno 2020, mi sono imbattuta in un abito in maglia H&M da puntare ora. Si tratta di un vero e proprio passepartout che ha immediatamente attivato il mio radar da shopping.

Questo abito in maglia H&M è a coste, ha una linea morbida e spalle basse, come la moda della nuova stagione vuole. Maniche lunge, ha un bordo in maglia a costine sullo scollo e sui polsini. Gli spacchi ai lati lo rendono comodo e chic.

CORTESIA H&M

Altra, chicca, questo vestito è in misto lana, che lo rende così comodo e coccoloso che non riuscirai più a toglierlo.

Perché non potrai fare a meno dell’abito in maglia H&M

Potrai indossare questa maxi maglia con delle calze nere pesanti e delle bikers per un look casual, perfetto per andare in ufficio o all’Università. Oppure, potrai abbinarlo a un paio di jeans e sneakers per il massimo della comodità. Ma la vera forza di questo capo è che basterà abbinare delle calze fumè e un tacco per un look elegante, super caldo e chic.

Inoltre, H&M propone questo vestito in 4 tonalità così potrai scegliere quella che più risalta la tua carnagione e i tuoi colori di capelli. Che altro volere di più? Considerando che costa solo 34 euro, sarebbe un peccato lasciarselo scappare.