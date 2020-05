5 vestiti HM da acquistare ora in saldo e che sfrutterai tutta l’estate

Voglia di shopping online? Approfitta delle promozioni di HM! Sul sito del marchio low cost è disponibile una collezione di vestiti moda per l’estate 2020.

Un modo easy e low-budget per dare un boost al tuo armadio solo con un click.

Se hai voglia di rinnovare i vestiti del tuo guardaroba, HM ha quello che fa per te.

Nella sezione promozioni, abbiamo scovato 5 vestiti perfetti per la moda estate 2020 che daranno vigore ai tuoi look estivi senza intaccare (troppo) sui tuoi risparmi.

Perché puntare sui vestiti in promozione di HM ora

E poi i colori estivi e colorati infondono subito buonumore, no? Per questo motivo, abbiamo selezionato alcuni vestiti che puoi trovare sul sito che non dovresti proprio farti sfuggire. Anche perché il prezzo è super conveniente!

Si tratta di abiti freschi, perfetti per la moda primavera estate 2020, colorati e comodi. Da sfruttare appena potrai uscire di nuovo con le amiche. E, perché no, da mettere subito per andare a trovare i propri cari.

Si tratta di vestiti in promozione ma che non hanno nulla da invidiare agli altri. Le tendenze moda per l’estate 2020 infatti confermano il mood romantico.

Per questo motivo, via libera al rosa pastello, ai fiorellini, ai pizzi, ai volumi morbidi ed extra comodi.

Se amate i colori tenui, questo abitino fa per voi. Vestito lungo in tessuto leggero. Linea stretta in alto con spalline corte e sottili. Apertura dietro con laccetto da annodare sulla nuca. Ora su HM a € 22,99 invece che 39,90.

Questa è una vera chicca che non dovreste farvi sfuggire. Abito corto in tessuto lucido con spalle scoperte. Corpetto con stecche di sostegno, bordo superiore in silicone e spalline basse con nodo decorativo. Ora a soli € 35,99 invece che 59,90!

Se amate il leopard mood, questo vestito è perfetto per voi. Abito corto con incrocio in leggero tessuto increspato. Scollo a V e nastro da annodare in vita. Maniche lunghe a volant. Gonna leggermente svasata. Rock e glamour. Il prezzo? Ora, solo € 6,99 invece 24,99. Correte!

Per un effetto baby chic, questo vestito senza maniche in plumetis di cotone è perfetto. Spalline sottili incrociate sulla schiena. € 29,99 ora, invece che 49,99.

Le più minimal non si dovrebbero far sfuggire questo vestito lungo al polpaccio in jersey di viscosa a costine. Linea aderente. Scollo a V, spalline sottili e spacco dietro. Un evergreen da avere nell’armadio. Oggi lo compri a soli € 6,99 invece che 14,99.

Vuoi un tocco di colore romantico? Non farti scappare questo maxi abito in tessuto leggero con dettagli intrecciati. Ora te lo porti a casa a € 29,99 invece che 59,99.