Mediaset, rivoluzione soap a dicembre: grandi novità e una soap turca nuova

Il palinsesto Mediaset sta per rivoluzionare tutto nel mese di dicembre. Ci saranno infatti molto presto delle novità sulle soap.

Nel corso di questi ultimi anni, sono state tante le soap opera che l’azienda milanese ha deciso di trasmettere. D’altronde, si è ormai fatta sempre più spazio la moda per le serie tv turche, che riescono ogni volta ad attirare l’attenzione di milioni di persone. A destare l’interesse dei fan sono proprio le loro storie contorte e gli attori che, con la bravura e bellezza, conquistano proprio tutti.

In modo del tutto inatteso, è stato adesso annunciato che presto ci sarà una vera rivoluzione Mediaset che riguarderà appunto la messa in onda delle soap.

Cosa succederà a Mediaset nel mese di dicembre

Il palinsesto Mediaset ha attuato una serie di cambiamenti che verranno messi in pratica nel mese di dicembre. Innanzitutto, arriverà una nuovissima soap turca che sorprenderà ancora una volta il pubblico italiano. Domenica 1 dicembre avverrà infatti la messa in onda di Tradimento, una serie che vede protagonista Vahide Percin, attore di Hunkar nella celebre soap – ormai terminata ma attualmente in replica su Rete 4 – Terra Amara. Questa nuova serie verrà trasmessa in prime time dalle 21.30 alle 23.45 e si troverà a sfidare l’inizio della seconda stagione di Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso, la serie tv di Rai 1 che vede protagonista l’attore Massimiliano Gallo.

Lunedì 2 dicembre tornerà invece la puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, che prenderà il posto de La Talpa dopo la sua cancellazione anticipazioni per via dei bassi ascolti ottenuti. Il 3 e il 5 dicembre, in prima serata verrà invece trasmessa la soap Endless Love in prima visione assoluta, mentre in prima serata ci sarà un raddoppio di Segreti di Famiglia. La serie tv turca è stata infatti sospesa in daytime e andrà adesso in onda con due nuovi episodi, dalle 23.30 alle 24.15, il martedì e il giovedì sera.

Il 4 dicembre i telespettatori potranno invece vedere la terza puntata di This is me, il programma condotto da Silvia Toffanin e creato da Maria De Filippi per omaggiare tutti gli ex allievi di Amici diventati famosi nel piccolo schermo. Venerdì 6 dicembre sarà inoltre trasmessa la quarta puntata de Il Patriarca – con Claudio Amendola – in prima visione assoluta. Il sabato sera sarà infine dedicato ad Alfonso Signorini e al suo programma Grande Fratello. Non resta quindi che attendere per scoprire quello che il palinsesto Mediaset ha in serbo per il pubblico italiano.