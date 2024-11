Valeria Golino: età, perchè è finita con Scamarcio, dove vive, compagno e figli, studi, com’era

Valeria Golino è un’attrice amatissima del cinema italiano ma chi è nella sua vita privata. Ecco quel che si sa su di lei.

La famosa interprete ha raggiunto il successo grazie alle numerose pellicole a cui ha preso parte in tutti questi anni. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati allo schermo per assistere a una sua performance o interpretazione. In passato, la Golino ha inoltre avuto una relazione con Riccardo Scamarcio, che è però terminata all’improvviso e che è sempre stata al centro dell’attenzione mediatica.

Molti fan si chiedono spesso cosa abbia fatto prima del successo e anche come sia oggi la sua situazione sentimentale. Questo è tutto ciò che c’è da sapere sull’attrice.

Chi è Valeria Golino: carriera e vita privata

La Golino è nata a Napoli nel 1965, dal papà Luigi – accademico italiano – e dalla mamma Lalla, che è invece una pittrice greca di origini franco egiziane. Per via della separazione dei suoi genitori, l’attrice ha trascorse la sua giovinezza tra Napoli e Atene, e proprio in quest’ultima città inizia a lavorare come modella. Da sempre appassionata del mondo del cinema, inizia però ad approcciarsi al grande schermo nel 1983, quando prende parte al film Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada della regista Lina Wermuller.

Verso la fine degli anni 80 e il 2000 si è invece trasferita in California, e lì ha interpretato alcuni importanti ruoli per produzioni statunitensi. Si ricorda ad esempio il suo personaggio in Rain Man – L’uomo della pioggia con Tom Cruise e Dustin Hoffman. Nel corso della sua carriera, ha inoltre vinto diversi riconoscimenti come il Nastro D’Argento, il David di Donatello e il Globo d’Oro. Al centro dell’attenzione mediatica è stata anche la sua vita sentimentale: Valeria Golino è infatti stata legata sentimentalmente all’attore Peter Wee Herman, con cui si è trasferita negli USA all’inizio della sua carriera.

I due si sono però ben presto lasciati, e lei ha iniziato una storia con Benicio Del Toro, attore portoricano, con cui è rimasta fino al 1992. Qualche tempo dopo, si è invece legata al regista e sceneggiatore Fabrizio Bentivoglio, da cui si è separata restando comunque in ottimi rapporti. Nel 2002 è invece la volta della storia con l’attore e regista Andrea Di Stefano e, dopo di lui, arriva il forte legame avuto con il collega Riccardo Scamarcio, con cui è rimasta dal 2006 al 2016. Nel 2019 si è invece legata al giovane avvocato romano Fabio Palombi.