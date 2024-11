Antonella Clerici ha una casa da sogno proprio in mezzo ad un bosco: sembra incantata

Antonella Clerici vive in un luogo meraviglioso che è incastonato nella natura. Ecco la sua bellissima casa nel bosco.

La conduttrice è sicuramente una delle più amate del mondo dello spettacolo italiano, proprio perché è riuscita a conquistare tutti con il suo incredibile talento. Ha infatti raggiunto il pieno successo grazie alla sua partecipazione a vari programmi tv come Unomattina, Domenica In e soprattutto La Prova del Cuoco. Da quel momento la sua carriera è sempre stata in ascesa e le ha permesso di diventare il personaggio che è oggi. In questi anni è al timone di E’ Sempre Mezzogiorno e di The Voice Senior/Kids.

In molti si domandano spesso come sia fatta la sua dimora, in cui vive insieme al compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle.

Com’è la casa di Antonella Clerici: bellissima

Molti fan sono spesso rimasti senza parole nel guardare la casa della conduttrice, che tanto ha appassionato il grande pubblico italiano. A tutti è infatti noto il suo amore per la natura e per gli animali, anche perché lo studio televisivo di E’ Sempre Mezzogiorno è la chiara dimostrazione di quanto la Clerici adori vivere – e lavorare – immersa nel verde. In più occasioni ha quindi mostrato sui social la sua abitazione, che si trova proprio nel bosco e in cui lei trascorre gran parte del suo tempo libero. Tutti ne restano affascinati, dato che sembra quasi di vivere in una fiaba.

Dalle varie foto pubblicate in rete, si può in primis notare una vetrata gigante che si affaccia su un panorama mozzafiato, che diventa ancor più magico in inverno. Spesso capita infatti che ci sia neve su tutto quel verde, e la Clerici può così ammirare qualcosa di assolutamente miracoloso. Il salotto ha sicuramente uno stile molto vintage e rustico, che è proprio lo stile preferito dalla presentatrice. In più occasioni lei si è inoltre mostrata in compagnia dei suoi tanti animali, che cura e accudisce ogni singolo giorno.

A starle accanto in questo posto da favola ci sono il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, nata dalla sua precedente relazione con l’animatore turistico Eddy. Sul web si sono inoltre susseguiti diversi commenti dei fan, che non hanno perso l’occasione per esprimere tutta la loro contentezza nel guardare il magico posto in cui abita Antonella Clerici. Un posto da favola che rispecchia appieno la sua personalità sensibile e generosa, ma soprattutto sognatrice.