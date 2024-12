Selvaggia Lucarelli, chi è l’ex marito famosissimo: lo conoscete tutti

Selvaggia Lucarelli è stata in passato sposata con un uomo che conquistò del tutto il suo cuore. Ecco chi è e cosa fa l’ex marito.

La giornalista si è sempre distinta per la sua personalità ed energia, con cui ha saputo farsi spazio nel mondo dello spettacolo e dell’informazione italiani. Ad aver attirato sempre l’attenzione di tutti è stata la sua grinta e sincerità, che le hanno permesso di diventare il personaggio che è oggi. Anche quest’anno è tra la giuria di Ballando con le Stelle, il famoso talent show Rai condotto ormai da tempo da Milly Carlucci.

In molti si chiedono spesso come sia stata la sua situazione sentimentale prima di conoscere l’attuale compagno Lorenzo Biagiarelli. In passato è infatti stata sposata con un altro uomo.

Chi è Laerte, il marito di Selvaggia Lucarelli

La giudice di Ballando con le Stelle è oggi una donna felice accanto allo chef e food blogger Biagiarelli, ma prima di lui c’è stato un matrimonio che è improvvisamente terminato. Il suo ex marito si chiama Laerte Pappalardo, figlio del famoso cantante Adriano Pappalardo. I due si sono incontrati nel 2003 negli studi de L’Isola dei Famosi: all’epoca la Lucarelli era opinionista del programma, mentre Laerte si recava lì per sostenere il padre Adriano che era naufrago del reality. Nel corso di un’intervista rilasciata per Pomeriggio 5, lei stessa aveva svelato di essere stata travolta dalla sua irruenza.

Qualche mese dopo dall’inizio della loro storia d’amore, la Lucarelli restò incinta del figlio Leon e, qualche tempo dopo, arrivarono anche le nozze che furono celebrate nel 2004 in un ex convento all’interno delle terme di Caracalla a Roma. Al loro matrimonio c’erano circa 80 invitati tra cui diversi personaggi del mondo dello spettacolo come Alessia Ventura, Patrizia e Giada De Blanck, e l’attore Davide Ricci. Nato nel 1976, l’ex marito della Lucarelli è appunto molto legato al suo papà Adriano Pappalardo e alla mamma Lisa Giovagnoli.

Anche lui molto famoso in tv, Laerte ha fatto il suo primo debutto interpretando il brano Ricominciamo insieme al padre. Dopo essersi diplomato in lingue, ha inoltre partecipato a vari programmi tv come L’Isola dei Famosi e Celebrity Chef. Il suo volto è inoltre apparso sul grande schermo, quando ha recitato in diversi film come Vacanze di Natale a Cortina e nella fiction Capri. Lui e Selvaggia si sono amati molti ma ad un certo punto la loro storia è volta al termine.