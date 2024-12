Flavio Insinna, cosa fa oggi dopo l’addio alla Rai: la sua nuova vita

Flavio Insinna, sei curioso di sapere di cosa si occupa oggi dopo l’addio sofferto in Rai? Ecco la verità, i dettagli e le curiosità

Uno dei conduttori che ha cambiato il panorama televisivo italiano lasciando il segno indelebile è proprio lui, Flavio Insinna. Nel corso della sua carriera, infatti, oltre esser un bravissimo conduttore televisivo e opinionista è anche attore, e lo abbiamo conosciuto in diversi ruoli divenuti poi iconici.

Originario della Capitale, sin da giovanissimo Flavio Insinna matura la passione dello spettacolo, tanto che comincia a studiare presso “Laboratorio di esercitazioni sceniche” diretto da Gigi Proietti a Roma e, precedentemente teatro dal maestro Alessandro Fersen. Dopo il diploma, infatti, ha avuto numerosi parti in qualche pellicola cinematografica.

Il vero esordio, però, lo raggiunge nel 2000 con la parte in Don Matteo, Capitano Anceschi con Terence Hill e Nino Frassica. Inoltre, mantiene anche un ruolo nelle fiction Don Bosco e Don Pappagallo. Oltre il cinema e il teatro, nel 2006 le viene affidato il ruolo da conduttore ad Affari tuoi, dove però venne accusato di essere stato scortese con i concorrenti.

Circa questo episodio, lo stesso ammise in una intervista: “Non mi sono ancora perdonato. Capisco chi ha ancora delle riserve verso di me e credo che sia necessario del tempo, come un risotto che si lascia lì a mantecare”.

Nonostante tutto, però, Flavio Insinna ha poi mantenuto il ruolo da conduttore per l’Eredità anche se tutti si chiedono cosa fa attualmente dopo l’addio alla rete di Stato.

Flavio Insinna, ecco cosa fa attualmente dopo l’addio in Rai

In molti si sono chiesti come mai Flavio Insinna non fosse più presente nei palinsesti Rai e di cosa si occupasse attualmente. La risposta ve la sveleremo in questo paragrafo e vi daremo ulteriori dettagli circa la sua situazione lavorativa.

L’uomo era stato escluso dal programma L’Eredità per fare spazio al collega Pino Insegno, poi finito alla guida di “Reazione a Catena” dopo i bassi ascolti de “Il Mercante in Fiera“.

Oggi, l’uomo è passato su La7 alla conduzione de Faamglie d’Italia che ottiene ancora poco share per la fascia scelta un po’ particolare.

Molto spesso le domande e i quiz fanno riflettere e, una puntata precedente il conduttore si è concesso una stoccata al Governo Meloni: “Nel tuo bilancio familiare cosa è aumentato più di prezzo negli ultimi anni?”. “Il prezzo del carburante” ha risposto il concorrente.

Flavio a questo punto ha favorito il commento del padrone di casa: “No però siamo su La7, scusate è più forte di me ma non si era detto che levavate le accise?”.