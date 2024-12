Alessia Marcuzzi ha un figlio bellissimo: chi è il 30enne Tommaso

Il figlio di Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi è cresciuto ed è diventato davvero molto bello, somiglia tantissimo alla madre.

Alessia Marcuzzi ha avuto un figlio da Simone Inzaghi, Tommaso. Il ragazzo oggi è cresciuto, potremmo dire che è appunto un uomo, ha 30 anni ed è bellissimo. La conduttrice si è fatta accompagnare da lui alla presentazione di un nuovo programma che condurrà, madre e figlio si sono mostrati ai fotografi l’uno al fianco dell’altro e il giovane ha conquistato tutti.

Impossibile non notare la somiglianza stratosferica che c’è tra Tommaso e la madre Alessia, il trentenne è praticamente identico alla conduttrice. Tutti lo ricordano quando era solo un bambino, ma oggi è davvero cresciuto, ha una florida carriera e non vive in Italia.

Chi è e cosa fa Tommaso Inzaghi, il bellissimo figlio di Alessia Marcuzzi e dell’ex calciatore Simone

Tommaso Inzaghi e il primogenito di Alessia Marcuzzi e dell’ex calciatore Simone. Il ragazzo oggi ha già 30 anni ed è diventato un uomo bellissimo, identico alla show girl.

Come si vede dalle immagini ha la stessa conformazione del viso, così come il sorriso identico. E’ apparso molto sorridente e completamente a suo agio al fianco della madre sul suo primo red carpet. Tommaso non vive in Italia ma a Londra, dove ha frequentato una prestigiosa università, si è laureato due anni fa in Business dei Media a Westiminster e ha deciso di iniziare subito a lavorare, intraprendendo la carriera dell’agente sportivo.

La sua gavetta è iniziata nella famosa agenzia di Pastorello, ha prima collaborato come scout e poi è diventato procuratore. Per lavoro si sposta spesso tra Londra, Roma e Milano. Oltre al mondo del calcio è anche co-fondatore di una agenzia di eventi e intrattenimento. Tommaso Inzaghi è l’orgoglio della madre e del padre, un ragazzo giudizioso che ha ben chiari quelli che sono i suoi progetti e cosa vuole dalla vita.

La madre Alessia va spessissimo a trovarlo a Londra, dove hanno una bellissima casa in uno dei quartieri più prestigiosi della capitale inglese. Tommaso Inzaghi è legatissimo alla madre, così come alla sorella Mia, che a sua volta è molto affezionata a lui. La show girl ha costruito una grande famiglia allargata in cui tutti si vogliono un grande bene, i suoi ex compagni compresi. Ognuno è andato avanti con la loro vita, ma tra di loro è rimasto un forte legame.