Federica Panicucci, chi è l’ex marito famoso: lo conoscete tutti benissimo

Federica Panicucci ha un ex marito molto famoso, un personaggio dello spettacolo che tutti conoscono: è lui il padre dei suoi figli.

Federica Panicucci prima di ritrovare l’amore al fianco del suo attuale compagno, Marco Bacini, è stata sposata con un personaggio noto del mondo dello spettacolo. Il loro matrimonio negli anni Novanta appassionò moltissimo il pubblico e, nonostante abbiano avuto due figli, alla fine si sono separati.

Ad ogni modo è stato un grande amore che entrambi ricordano con grande piacere. Ma chi è l’ex marito della famosa conduttrice Mediaset? Come si chiama e cosa fa nella vita.

L’ex marito di Federica Panicucci, perché si sono lasciati

Federica Panicucci oggi è felice al fianco dell’imprenditore Marco Bacini, con il quale convive – assieme ai figli di lei – nella sua casa a Milano. Prima di incontrare lui è stata sposata con Mario Fargetta, famoso disc jockey radiofonico che ha lavorato anche in televisione.

La loro storia d’amore negli anni Novanta appassionò moltissimo il pubblico, il primo incontro tra l’allora giovanissima conduttrice e il disc jockey ci fu proprio nei corridoi di Radio Deejay dove lui lavorava. E’ stato un vero colpo di fulmine, si sono innamorati ed è nata poco dopo la prima figlia Sofia. La Panicucci e Fargetta si sono sposati dieci anni dopo il loro primo incontro, con una cerimonia incantevole di Villa Borromeo di Cassano D’Adda.

Un anno dopo il matrimonio è nato il loro secondo figlio Mattia e poco dopo iniziarono a circolare le voci di una presunta crisi. Pettegolezzi che inondarono i tabloid di gossip. Fu il settimanale Oggi a parlare di presunti tradimenti di lui e del fatto che la conduttrice Mediaset avrebbe finto che tutto andava bene per evitare scandali: “C’è chi dice che Mario non si comporti proprio da marito modello. E sempre gli stessi gossippari sostengono che Federica fa buon viso a cattivo gioco per evitare scandali”, questo quanto si leggeva sul sopracitato settimanale all’ora.

Subito dopo quell’articolo la coppia pubblicò una smentita, assicurando che si trattava solo di pettegolezzi. Ma tre anni dopo è arrivata la conferma, una comunicazione ufficiale di Federica Panicucci che annunciava pubblicamente il divorzio da Mario Fargetta. Diverso tempo dopo, in un’intervista a Verissimo, la conduttrice ha rivelato i motivi che hanno portato alla rottura, spiegando che tra lei e Fargetta non c’era più la felicità di una volta.

“A un certo punto ci siamo chiesti se fossimo felici e la risposta è stata: ‘Forse no, forse non siamo felici‘”, questo il racconto della Panicucci.