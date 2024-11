Barbara De Santi cambia look da Ida Platano: il prime e il dopo della dama del trono over

Barbara De Santi ha deciso di trasformare il suo aspetto e per farlo è andata dall’amica Ida Platano, il risultato è sorprendente.

Non è la prima volta che Barbara De Santi si affida a Ida Platano per rivoluzionare il suo look e ha deciso di farlo anche recentemente. Dopo la delusione avuta a Uomini e Donne con Vincenzo, ha optato per un cambio di acconciatura, per una donna non c’è cosa migliore di un bel taglio con colore nuovo per superare una delusione. Il risultato è semplicemente pazzesco e dimostra il talento dell’ex tronista.

Barbara e Ida alla fine conservano un rapporto d’amicizia, nonostante Ida abbia lasciato Uomini e Donne e pare che per il momento non farà ritorno, con la dama di tanto in tanto pare si vedano. Così Barbara ha deciso di affidarsi a lei per rivoluzionare il suo look.

Cosa ha fatto Barbara De Santi ai capelli, nuovo taglio e colore

Barbara e Ida si sono divertite a mostrare il risultato del cambiamento sui social, in un video in cui Ida le finisce di aggiustare l’acconciatura e sorridono come due grandi amiche.

La De Santi ha tagliato un po’ i capelli, eliminando soprattutto le punte rovinate e poi ha ritoccato il colore e rinfrescato le sfumature. Il risultato è davvero sorprendente, i capelli della dama di Uomini e Donne sono molto più luminosi e hanno un aspetto rinforzato. Il video condiviso da Barbara ha ricevuto molti like e commenti, in tanti hanno apprezzato il risultato finale e si sono complimentati con Ida per la sua bravura.

La Platano, nonostante abbia lasciato Uomini e Donne, continua a essere molto seguita sui social, dove mostra anche la sua attività di parrucchiera. Un po’ di tempo fa Ida aveva voluto confessare ai suoi fan che sta frequentando una persona e che è felice. A quanto pare ha definitivamente chiuso con il passato e ha deciso di andare avanti e iniziare una relazione lontana dalle telecamere. Sebbene tanti fan speravano di rivederla nel trono over di quest’anno, si sono comunque rallegrati per la grande novità della sua vita.

L’ex tronista si vede che è molto felice e sorridente. Lo dimostra anche il video girato con Barbara De Santi, in cui le due amiche si sono divertite e avranno anche chiacchierato probabilmente delle ultime novità. La dama aveva recentemente minacciato di lasciare Uomini e Donne, salvo poi decidere di restare.