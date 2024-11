Dove vive Amadeus: la casa da sogno del conduttore e Giovanna Civitillo

Amadeus vive con la moglie Giovanna e il figlio José in una casa davvero strepitosa, la coppia l’ha arredata secondo i loro gusti.

Amadeus e Giovanna Civitillo vivono con il figlio in un attico a Milano, in un grattacielo esclusivo con tanto di vista panoramica sulla skyline milanese. La coppia mostra spesso immagini dalla loro bellissima dimora e così è possibile delineare lo stile che hanno scelto per gli interni, si vede che non hanno davvero badato a spese per arredarla.

E’ qui che trascorrono il loro tempo quando sono liberi e non sono in viaggio e proprio per questo hanno voluto creare uno spazio caldo e accogliente, dove poter staccare la spina.

La casa di Amadeus e Giovanna Civitillo, le foto

Amadeus e Giovanna Civitillo hanno un meraviglioso attico in uno dei grattacieli più esclusivi di Milano, una casa davvero unica con un’ampia balconata che affaccia proprio sulla skyline milanese.

L’appartamento è molto ampio e ha grandi finestroni da cui entra moltissima luce, caratteristica dei grattacieli milanesi moderni. La casa di Amadeus e Giovanna Civitillo è divisa in zona giorno e zona notte, la prima parte ha un grande salone con tavola da pranzo e la cucina. Poi c’è un corridoio dal quale si accede alle varie stanze da letto e ai bagni.

Il colore predominante della casa di Amadeus e Giovanna Civitillo è sicuramente il bianco, che si ritrova nella stragrande maggioranza della casa. Il parquet scelto è molto chiaro e per questo la casa ha una grande luminosità coinvolgente. L’arredamento è un mix tra moderno e stile classico, ma il pezzo forte è sicuramente la camera da letto del conduttore e della moglie, che è davvero molto particolare.

Come si vede dalle immagini nella stanza predilige il color oro, la parete alle spalle del letto ha un parato di questo colore, poi ci sono i comodini neo-classici della stessa tinta, uno specchio dorato e anche una panchetta antica sempre in legno dorato. Uno stile piuttosto sfarzoso, un altro dettaglio che non passa inosservato della casa di Amadeus e della Civitillo sono le fotografie.

In ogni angolo della casa ci sono immagini – anche piuttosto grandi – che riprendono la coppia allegra, felice e sorridente. La dimostrazione di quanto Amadeus e Giovanna Civitillo siano innamorati e affiatati e il loro nido d’amore rispecchia in pieno questo sentimento.