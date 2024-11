Silvia Toffanin, arriva l’annuncio inaspettato e bellissimo: gioia per i fan

Silvia Toffanin ha dato un annuncio del tutto inaspettato che ha reso i fan felicissimi. Ecco cosa è appena stato comunicato.

La famosa conduttrice è ormai da tempo legata sentimentalmente al Vice Presidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi, e da lui ha anche avuto i due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Sempre molto riservata, la conduttrice si è dedicata in questi anni soprattutto alla sua attività lavorativa, dato che è al timone del talk show Verissimo, nel quale ospita sempre numerosi personaggi del mondo dello spettacolo.

Non tutti si aspettavano una notizia bellissima che riguarda la Toffanin, e che ha reso tutti i followers al settimo cielo. Questo è ciò che è appena successo.

Il grande annuncio di Silvia Toffanin: tutti felicissimi

Sta circolando in rete una notizia che riguarda la Toffanin ma anche tutta la squadra Mediaset, dato che è appena stato annunciato un risultato grandioso ottenuto per un programma di punta del palinsesto. Silvia Toffanin è infatti stata scelta da Maria De Filippi per condurre This is Me, uno speciale dedicato interamente ad Amici e che ospita molti ex allievi che sono diventati negli anni dei veri punti di riferimento per il mondo dello spettacolo italiano. Durante la prima puntata sono infatti entrati in studio, tra i tanti, Emma, Giuseppe Giofré, Elena D’Amario, Diana Del Bufalo, Stash, Isobel Kinnear e Marisol. Con grande sorpresa c’è stata quindi una notizia bellissima.

Il primo appuntamento di This is Me è infatti andato benissimo, dato che è stato guardato da 3.213.000 telespettatori con uno share pari al 22,4 % di share. Lo show sui protagonisti di Amici, che ha segnato il debutto di Toffanin in prima serata, ha infatti avuto 9.455.000 contatti. Un risultato grandioso, quello ottenuto dal nuovo programma, soprattutto perché il talent Amici è sempre stato amato da milioni di persone in tutta Italia e continua ad essere oggi uno dei programmi più visti.

Al pubblico è stavolta piaciuto il modo in cui sono stati ricordati molti momenti trascorsi nella Scuola d’Arte più famosa d’Italia, ma anche i sacrifici e il duro lavoro fatto da tutti i giovani che negli anni sono entrati in quello studio televisivo per mostrare il proprio talento. Emma si è ad esempio commossa nel riguardare filmati di ben 15 anni, quando era giovanissima e ancora non sapeva chi sarebbe diventata per il panorama musicale nazionale. Lo stesso si può dire di tutti gli altri professionisti, che hanno avuto la fortuna di girare il mondo dopo la loro partecipazione ad Amici.