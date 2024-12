Amici24, mai successo nella storia del programma, ora si rischia un cambio dei prof: “Così è troppo”

Nella Scuola di Amici c’è stato un improvviso colpo di scena e adesso si rischia un cambio di professore. Ecco cosa è successo.

Il famoso talent show – condotto ormai da anni da Maria De Filippi – ha saputo sin da subito catturare l’attenzione del grande pubblico. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di assistere alle tante sorprese che avvengono ad ogni puntata. Numerosi sono infatti sempre stati i talenti che si sono presentati in studio per mostrare a tutta Italia le proprie capacità artistiche.

In modo del tutto inatteso, è accaduto qualcosa di mai successo nella storia del programma. Un docente rischia di essere sostituito.

Cosa è successo ad Amici e perché si rischia il cambio prof

Di recente c’è stato un clima di tensione nella scuola di Amici, per via di uno scontro tra Anna Pettinelli e Luk3, allievo di Lorella Cuccarini. La docente ha infatti espresso il suo pensiero su di lui, affermando che il giovane non dovrebbe stare nella scuola e ha quindi chiesto una doppia sfida per il cantante. A quel punto, il giovane ha fatto sentire le sue ragioni e si è sfogato in casetta con i suoi compagni. “Non mi interessa delle due sfide ma penso che lei abbia un accanimento nei miei confronti“, ha infatti detto lui.

Lorella Cuccarini non accetta intanto il comportamento della sua collega, e i telespettatori potranno saperne di più durante la puntata che andrà in onda il prossimo 1 dicembre. Tra le due insegnanti c’è infatti stata una discussione non indifferente, com’è stato anticipato da Superguida Tv. “Le due discutono tantissimo in puntata e urlano anche molto forte“, si legge sul giornale, “A Lorella non piacciono affatto le modalità della Pettinelli, che demoralizza Luk3 e secondo lei arriva addirittura ad abusare del suo ruolo di professoressa“.

Pare inoltre che la Cuccarini abbia proposto anche un provvedimento disciplinare per i prof, e che la Pettinelli abbia invece affermato di non aver mai violato nessuna regola ma di usare tutti gli strumenti che le vengono messi a disposizione nel programma. Durante la prossima puntata, Rapino dirà inoltre che fare le cover è difficile non solo per Luk3 e che sarebbe necessario aggiungere un tocco personale, altrimenti si crea un effetto “piano bar”. Luk3 affermerà di averlo fatto, mentre Rudy Zerbi evidenzierà questo aspetto ad Anna Pettinelli. Non resta però che attendere il prossimo appuntamento di Amici per scoprire cosa succederà.