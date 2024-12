Sonia Bruganelli mostra la sua collezione (costosissima) di profumi: il video scatena polemiche

Sonia Bruganelli nella bufera, l’ultimo video dell’ex moglie di Paolo Bonolis, direttamente dal suo bagno, è stato bersagliato da attacchi.

Sonia Bruganelli da quando ha iniziato Ballando con le Stelle gira spesso video in diretta in cui commenta gli ultimi episodi del talent show o altro. In un ultimo filmato, però, ha scatenato un’accesa polemica per aver mostrato la sua collezione di profumi. Prima di farlo aveva anche fatto una premessa, probabilmente perché sapeva che sarebbe andata a finire così.

La Bruganelli ha iniziato il suo filmato parlando di Flora Canto e del suo spettacolo teatrale che era andata a vedere, suggerendolo ai suoi followers. Ha poi spiegato come si senta molto simile a lei, che è comunque la moglie di un conduttore famoso come Enrico Brignano, come lo era lei di Paolo Bonolis. Poi ha deciso di far vedere la collezione di profumi e qui si è scatenato il putiferio.

Sonia Bruganelli e la famosa collezione di profumi, polemica dopo il video

Sonia Bruganelli ha scatenato una forte polemica dopo aver mostrato la sua collezione di profumi. Non è la prima volta che l’ex moglie di Paolo Bonolis è bersagliata da critiche e attacchi perché accusata di ostentare la sua ricchezza e anche questa volta è stato così.

Stava facendo un video in diretta per parlare d’altro, quando a un certo punto ha deciso di far vedere la sua quantità di profumi. Prima di farlo ha anche detto che si sarebbe aspettata critiche e polemiche e articoli sui siti online “contro di lei”. La Bruganelli ha spiegato che lei non usa solo un profumo, ma decide di volta in volta e ha mostrato la scatola con una serie di “cimeli” delle migliore marche.

Poi ha fatto vedere che ce ne sarebbero altri che invece usa abitualmente, insomma tutti hanno notato che questa speciale collezione vale una fortuna, da qui è partita l’ennesima polemica contro Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis è stata criticata per questo suo modo di fare, per voler far vedere tutto quello che ha e le sue “ricchezze”. Ad ogni modo lei era pronta a questo e probabilmente sa bene come funziona “il gioco” e non ha problemi a prestarsi a farlo.

Adesso attende di conoscere l’esito dello spareggio a Ballando con le Stelle, ha detto che continuerà fino all’ultimo, ma da tempo ha lasciato intendere una certa insofferenza nei confronti del programma.