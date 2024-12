UeD: Gemma scopre che Fabio ha una fidanzata in Spagna: reazione spropositata

Colpo di scena a Uomini e Donne, secondo le anticipazioni sarà rivelata una verità scottante sul cavaliere che sta frequentando Gemma.

Sembrava che fossero davvero tanto affiatati, per il pubblico Gemma Galgani poteva davvero aver trovato l’uomo giusto, ma purtroppo su Fabio, l’affascinante cavaliere canadese, è arrivata una segnalazione bomba. Secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni pare che si scoprirà che il 65enne avrebbe una fidanzata in Spagna.

Una notizia che getterà Gemma nello sconforto più totale, la dama – che è ormai solita a ricevere delusioni d’amore – non riuscirà a crederci che anche il cavaliere che tanto l’aveva coinvolta, potrebbe avere un’altra donna. La reazione è stata davvero spropositata.

Gemma Galgani e la scoperta su Fabio, cosa è successo a Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni delle ultime registrazioni una delle protagoniste sarà proprio Gemma Galgani, la dama scoprirà una segnalazione che riguarda Fabio, secondo cui avrebbe una fidanzata in Spagna, dove vive. Una notizia davvero choccante per la dama, che chiederà spiegazioni al cavaliere.

Il 65enne non confermerà la cosa, ma non la smentirà nemmeno. Secondo quanto raccontato dall’esperto del programma, pare che sembrerà anche infastidito dalla casa, spiegando che non gli piacerebbero delle simili intromissioni nella sua vita. Così si alzerà e lascerà lo studio, spiazzando non poco la dama. Gemma lo seguirà dietro le quinte per un confronto.

Nella registrazione successiva si vedrà cosa si sono detti dama e cavaliere e pare che lui spiegherà come questa frequentazione risalga a un periodo precedente, alla fine resterà a Uomini e Donne ma Gemma sarà molto turbata e fredda con lui. Sicuramente quanto scoperto metterà un freno alla loro conoscenza, che sembrava procedere a gonfie vele. La Galgani era davvero soddisfatta e felice e Fabio sembrava si stesse lasciando andare anche dal punto di vista passionale.

Ma le cose, dopo la segnalazione sulla presunta fidanzata, potrebbero cambiare e adesso bisognerà capire se Gemma riuscirà ancora a fidarsi di lui o preferirà troncare la conoscenza. Non sono mancate le critiche di Tina Cipollari, che è noto come non nutra una simpatia nei confronti della dama e non perda occasione di attaccarla. L’opinionista accuserà Gemma di aver avuto una finta reazione perché alla fine a lei Fabio non interesserebbe poi così tanto.

Ad ogni modo non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate di Uomini e Donne e scoprire cosa accadrà tra Gemma e Fabio.