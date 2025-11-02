Da quando uso shampoo senza siliconi, i miei capelli sono rinati: perché dovresti farlo anche tu

La crescente attenzione verso ingredienti naturali e rispettosi del cuoio capelluto ha portato molti a preferire shampoo senza siliconi.

Questa scelta non è solo una moda ma una vera e propria rivoluzione nella cura dei capelli, soprattutto per chi soffre di sensibilità cutanea o ha capelli fini e deboli. Ma cosa sono esattamente i siliconi e perché l’eliminazione di questi composti può migliorare la salute e l’aspetto della chioma?

I siliconi sono polimeri sintetici derivati dal silicio, utilizzati diffusamente nei cosmetici per capelli per le loro proprietà cosmetiche immediatamente evidenti. Questi composti formano un film esterno sul fusto del capello, conferendo diversi benefici estetici:

Lucentezza intensa : la pellicola siliconica rende la superficie dei capelli più liscia e riflettente, aumentando la brillantezza.

: la pellicola siliconica rende la superficie dei capelli più liscia e riflettente, aumentando la brillantezza. Maggiore pettinabilità : il film riduce l’attrito fra le fibre capillari, facilitando la districabilità e la scorrevolezza al pettine.

: il film riduce l’attrito fra le fibre capillari, facilitando la districabilità e la scorrevolezza al pettine. Effetto seta : al tatto i capelli appaiono morbidi e setosi.

: al tatto i capelli appaiono morbidi e setosi. Protezione temporanea: possono schermare dall’umidità e dai danni termici derivati da phon e piastra, riducendo l’effetto crespo.

Tuttavia, questi vantaggi sono puramente estetici e temporanei. I siliconi non penetrano nella fibra capillare né nutrono il capello in profondità; mascherano solo i danni invece di ripararli. Inoltre, la pellicola siliconica può essere occlusiva, impedendo la traspirazione naturale del cuoio capelluto, favorendo così irritazioni, accumulo di sebo e forfora.

Benefici reali dello shampoo senza siliconi

Scegliere uno shampoo privo di siliconi significa puntare a un benessere più duraturo per la cute e i capelli. I vantaggi includono:

Cuoio capelluto più sano : senza la barriera occlusiva, la pelle del capo respira meglio, riducendo pruriti e irritazioni.

: senza la barriera occlusiva, la pelle del capo respira meglio, riducendo pruriti e irritazioni. Capelli più leggeri e voluminosi : eliminando il peso dei residui siliconici, soprattutto i capelli fini ritrovano corpo e naturale movimento.

: eliminando il peso dei residui siliconici, soprattutto i capelli fini ritrovano corpo e naturale movimento. Migliore assorbimento dei trattamenti : maschere e oli nutrienti penetrano più efficacemente poiché la fibra non è bloccata da un film sintetico.

: maschere e oli nutrienti penetrano più efficacemente poiché la fibra non è bloccata da un film sintetico. Salute reale della chioma: i capelli manifestano il loro vero stato, consentendo di intervenire con trattamenti mirati e non più con prodotti che ne nascondono le imperfezioni.

È importante sottolineare che nel passaggio da shampoo siliconici a quelli senza siliconi, è normale osservare un iniziale aumento di secchezza o crespo. Si tratta di una fase di “disintossicazione” durante la quale la chioma si libera dei residui accumulati e si riadatta a un equilibrio più naturale.

La filosofia degli shampoo senza siliconi si accompagna spesso a una formulazione priva anche di altri componenti potenzialmente dannosi o aggressivi:

Solfati aggressivi (SLS e SLES) , che pur schiumando molto possono seccare e irritare cuoio capelluto e capelli.

, che pur schiumando molto possono seccare e irritare cuoio capelluto e capelli. Parabeni , conservanti sospettati di interferire con il sistema endocrino.

, conservanti sospettati di interferire con il sistema endocrino. Petrolati come paraffina e vaselina, che creano anch’essi una barriera occlusiva simile ai siliconi.

come paraffina e vaselina, che creano anch’essi una barriera occlusiva simile ai siliconi. Coloranti sintetici e ftalati, associati a reazioni allergiche e sensibilizzazioni.

La combinazione di queste assenze rende lo shampoo non solo più naturale ma anche più rispettoso della fisiologia del cuoio capelluto, che, come confermato dagli studi anatomici, necessita di respirare e mantenere un equilibrio idrolipidico per prevenire patologie comuni come dermatite seborroica e forfora.

Consigli pratici per una corretta routine “silicone-free”

Per ottenere risultati visibili è fondamentale che l’intera routine di cura dei capelli sia coerente. Usare uno shampoo senza siliconi e poi applicare balsami o prodotti per lo styling contenenti siliconi vanifica gli effetti positivi, poiché si ricrea subito la pellicola occlusiva. È quindi importante leggere attentamente l’INCI di tutti i prodotti.

Per riconoscere uno shampoo realmente privo di siliconi, si possono seguire due strade: