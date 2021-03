Uno spray per capelli che regala delle Beach Waves da sogno senza dover usare piastre e ferri arricciacapelli. Sono sincera, ho sempre avuto una routine di cura dei capelli quasi inesistente. Fin da quando sono giovane preferisco asciugare i capelli all’aria o al massimo con una veloce passata di phon. Utilizzo i prodotti per lo styling raramente ed evitavo spray per capelli, gel o creme.

Ora, non ho mai bisogno di fare la piega ai capelli perché non c’è nessun posto dove io possa andare (avviso spoiler: sono a casa). E raramente c’è un’occasione speciale per giustificare una piega impeccabile o l’uso della mia piastra o del cono arricciacapelli.

Tuttavia, di recente ho scoperto i poteri magici dello spray per capelli Color Wow’s Dream Coat Miracle Mist. E dopo aver visto come questo prodotto è in grado di trasformare i miei capelli flosci in super Beach Waves, non riesco più a smettere di usarlo.

In un recente raptus di pulizia di prodotti da bagno indotto dalla noia, ho riscoperto un campione dello spray per capelli nel retro dell’armadio e ho deciso di provarlo. Seguendo le istruzioni, ho spruzzato lo spray sui capelli umidi. Mi sono poi spostata in ufficio (l’isola della cucina) per lavorare e ho lasciato asciugare i capelli all’aria. Quando mi sono guardata allo specchio circa un’ora dopo, i miei capelli erano voluminosi e le mie onde definite. Soprattutto, non c’erano residui di crespo, solo boccoli morbidi.

Sono rimasta sbalordito. Mi sono così andata ad informare su questo prodotto e ho scoperto di essere una perfetta ingenua.

Infatti, non ho certo provato uno spray per capelli. Questo prodotto è uno tra i preferiti di Chris Appleton, che utilizza costantemente per l’hairstyle di diverse celebrità tra cui, per esempio, Jennifer Lopez. Ok. La cantante, per esempio, ha usato questo spray per capelli anche durante la sua esibizione al Super Bowl 2020 o, per esempio, per il video musicale di Pa’ Ti + Lonely.

Uno dei best seller del marchio, questo spray è ideato per capelli ricci. Tuttavia i miei capelli sono più mossi che ricci, eppure Miracle Mist ha migliorato il volume e la definizione delle onde.

E se non ti fidi della mia opinione e di quella dell’hairstylist di Jennifer Lopez, dai una occhiata alle migliaia di recensioni eccellenti che gli acquirenti hanno lasciato su Amazon.

“I miei capelli sono molto crespi e nessun prodotto unico ha mai funzionato. Ma dato che mi piace provare nuovi prodotti, ci ho provato. Funziona davvero! I miei ricci ora sono leggeri e quasi completamente privi dell’effetto crespo per l’intera giornata”.

La formula include tre polimeri che migliorano i problemi comuni dei capelli ricci. Uno idrata, condiziona e riduce l’effetto crespo; un altro fornisce elasticità; e un altro consente ai ricci di rimanere morbidi e lucenti. Funziona meglio se applicato generosamente sui capelli tamponati e pettinati con le dita. Dopodiché, puoi lasciare asciugare i capelli all’aria o asciugarli con un diffusore.

CORTESIA COLOR WOW