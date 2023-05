Smalto semipermanente: i colori di tendenza del 2023

Come la moda e il make up, anche la nail art ha le sue tendenze stagionali e i suoi trend annuali.

Se stai cercando lo smalto semipermanente nei colori più in voga quest’anno, il primo a cui pensare è senza dubbio il Viva Magenta, eletto Pantone dell’anno e colore adatto a ogni carnagione in quanto in equilibrio tra le tonalità del freddo e del caldo.

Per la primavera è di gran tendenza il color Digital Lavander o Soft Lavander, una sfumatura tenue del classico lavanda che si sposa bene con l’arrivo della bella stagione e delle fioriture.

Tra i vari colori di smalto semipermanente tornati in auge quest’anno, troviamo i colori metallizzati: all’inizio degli anni 2000 erano un vero trend da inizio del nuovo millennio, ma poi erano finiti nel dimenticatoio e sostituiti da sfumature meno audaci.

Il 2023 è l’anno che segna il ritorno dei colori metallizzati in tutte le varie tonalità: viola, blu e argento sono i pantoni preferiti in queste sfumature.

Un altro trend già molto popolare negli anni passati è il bianco latte: il bianco è passato da essere il grande escluso dei colori di smalti a uno dei preferiti. Fa risaltare magnificamente l’abbronzatura, anche la più lieve, quindi è perfetto per le carnagioni medie e olivastre.

Ti piacerebbe provare il semipermanente in colori diversi sulla stessa mano? Hai trovato la tendenza 2023 per eccellenza: ogni unghia ha un colore pastello diverso (azzurro, verde, rosa, giallo, pesca). I colori pastello sono adatti sia a incarnati più chiari che scuri e sono il giusto compromesso di colore senza essere eccessivi, la soluzione perfetta per il lavoro ma anche per le uscite.

Segnati ancora questo: il rosa nelle versioni Barbie e rosa neon è un altro colore su cui puntare quest’anno, perfetto sia per le bionde che per le more.

Tutti i colori di smalto semipermanente da provare anche con le unghie corte

Hai le unghie corte e cerchi colori di smalti semipermanenti che possano far sembrare le tue unghie più lunghe e affusolate? Ecco qualche idea.

Evita i colori scuri (nero, blu, viola), i colori fluo e metallizzati, anche se in tendenza nell’anno: fanno sembrare le tue unghie più corte e tozze.

Prediligi colori chiari come i colori pastello o il bianco, la french classica o lo smalto trasparente.

Esegui una limatura ovale o a mandorla ed evita la forma squadrata che accorcia visivamente la lunghezza.

Un altro trucchetto consiste nello stendere lo smalto semipermanente lasciando dei piccoli spazi ai lati (pochi mm), per favorire un effetto ottico allungato.

Semipermanente e colori classici: gli intramontabili che non stancano mai

Al di là dei trend annuali, i colori di smalto semipermanente classici sono quelli da avere sempre a portata di mano per ogni evenienza e situazione.

Tra quelli che non possono mancare sicuramente:

il rosso, nella sfumatura che più dona al tuo incarnato (più aranciato per le pelli scure e olivastre, più intenso e scuro per le carnagioni chiare);

le varie tonalità nude dal beige al cipria e tutte le varianti: le sfumature più tendenti al giallo sono preferibili per le carnagioni medio-scure, mentre quelle con pigmenti più freddi sono preferibili per le pelli chiare;

il rosa in tutte le sfumature: il colore che sta bene a tutti ed è sempre facilmente abbinabile sia per le occasioni più formali che per la vita di tutti i giorni.

Come scegliere il migliore smalto semipermanente

Nel scegliere i colori di smalti semipermanenti di tendenza e adatti al tuo fototipo, non dimenticare di valutare solo prodotti di qualità utilizzati da professionisti che hanno un grande riscontro da parte della clientela e che non danneggiano le unghie.

