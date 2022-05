Slugging: pro e contro del trattamento viso con vaselina di cui tutti parlano

Lo Slugging è un trattamento viso di skincare a base di vaselina, attualmente di grande tendenza. La pratica dello slugging consiste nello stendere un sottile strato di vaselina sul viso, dopo averlo deterso e aver applicato il siero e la crema adatte al proprio tipo di pelle. Così facendo si sfrutta il potere di occlusione della vaselina per far penetrare a fondo i trattamenti viso prescelti. Questa sorta di maschera di vaselina va tenuta sul viso tutta la notte, per svegliarsi con un incarnato idratato e luminoso.

La dott.ssa Mara Alvaro, cosmetologa e formulatrice, autrice del libro “La cosmetica è una cosa seria”, parla degli effetti positivi e dei rischi della pratica della vaselina sulla pelle anche sul suo sito Cosmesidoc.it.

La vaselina come super strato protettivo

Il trattamento dello slugging è diventato molto di moda per l’enorme potenziale idratante. La vaselina, infatti, è da sempre utilizzata per la skincare, trattandosi di un prodotto facilmente reperibile ed economico. Questo composto viene usato non solo per motivi estetici, ma anche per dare sollievo a dermatiti ed eczemi, nonché per stimolare la cicatrizzazione delle ferite.

La vaselina, infatti, crea uno strato protettivo sulla cute. Proprio da questo deriva il suo straordinario potere idratante: essa blocca l’evaporazione dell’acqua, migliorando la naturale idratazione della pelle. Per questa sua capacità occlusione, però, non può essere utilizzato da tutti o per qualsiasi trattamento.

Slugging: un trattamento non per tutti

Lo slugging è sconsigliato, in primis, a chi ha la pelle grassa. Come succede con diversi trattamenti idratanti che si tengono per tutta la durata del sonno, il rischio è quello di trovarsi con la pelle lucida e un aspetto complessivamente peggiore. Pur non essendo comedogenica, è fortemente sconsigliata e chi ha un eccesso di sebo o ha una cute acneica.

Il trattamento dello slugging, inoltre, è da evitare abbinato a prodotti esfolianti, specialmente se contenenti AHA (acidi alfa-idrossiacidi) e BHA (acidi beta-idrossiacidi). Il potere di occlusione della vaselina potrebbe ampliare eccessivamente l’effetto di queste sostanze esfolianti, sensibilizzando oltremodo la pelle.

Le criticità ecologiche dello Slugging

La dott.ssa Mara Alvaro illustra i pro e i contro del trattamento senza mancare di sottolineare le possibili criticità ecologiche dello slugging. La vaselina, infatti, è un composto sintetico derivato dal petrolio (da ciò il suo nome scientifico, Petrolatum). E’ considerato da molti un ingrediente molto discusso a causa del suo forte potere inquinante.