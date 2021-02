Chiedi a qualsiasi redattore di bellezza o amante della cura della pelle qual è il miglior siero viso antietà alla vitamina C in circolazione, e probabilmente ti indirizzerà verso l’acido ferulico CE di Skinceuticals. Amato per la conclamata efficacia nella riduzione delle rughe e aumento della compattezza della pelle, l’acido ferulico CE è da anni un successo tra celebrità e dermatologi.

Ma per chi soffre da anni di acne adulta e problemi di pelle matura, l’idea di utilizzare un ingrediente come la vitamina E presente nel CE Ferulic non è la scelta migliore.

La dottoressa Julie Woodward, professore di oftalmologia, professore associato di dermatologia e capo di chirurgia oculofacciale alla Duke University, ha spiegato a InStyle: “Non è consigliabile mettere un prodotto che potrebbe risultare untuoso sulla pelle a tendenza acneica”.

Il nuovo siero di Skinceuticals per pelli a tendenza acneica

Ora, però, il problema è risolto. Chi ha la pelle a tendenza acneica, può inserire nella routine di skincare il recente nuovo prodotto di SkinCeuticals: il siero viso antiossidante silimarina CF.

Si tratta del primo nuovo siero antiossidante di SkinCeuticals dopo quasi un decennio. Un prodotto non a base di olio che ci ha messo 6 anni per essere realizzato. Silymarin CF è un punto di svolta assoluto per la pelle grassa e a tendenza acneica. A 140 euro – poco meno del leggendario siero CE Ferulic Acid di SkinCeuticals – il nuovo siero viso sembra sicuramente una pazzia. Ma dopo averlo provato per una settimana, posso dire che vale ogni centesimo speso.

CORTESIA SKINCEUTICALS

Questo siero è realizzato con l’omonimo ingrediente silimarina, un potente antiossidante a base vegetale derivato dal cardo mariano. Il siero agisce per impedire che i radicali liberi (molecole prive di un elettrone) danneggino il tuo DNA, che porta a tutti i tipi di problemi di invecchiamento della pelle.

Quello che fa la silimarina è molto specifico per prevenire l’ossidazione dell’unto sulla pelle. Non è un prodotto molto idratante, quindi per alcune persone potrebbe risultare un po’ più secco. Ma prevenendo l’ossidazione del sebo i batteri non riusciranno ad iniziare il processo che causa l’acne.

Insieme alla silimarina è presente l’acido l-ascorbico, che è vitamina C pura. Impedisce ai radicali liberi di danneggiare il tuo DNA fornendo l’elettrone aggiuntivo mancante, e quindi neutralizzandoli.

Leggi anche: Chi lo usa, dice che questo olio per la crescita dei capelli è come una “medicina” per la chioma danneggiata

Gli altri ingredienti principali della silimarina CF – acido ferulico e acido salicilico – lavorano per dare alla tua pelle ulteriori stimoli antiossidanti stabilizzanti. L’acido salicilico in particolare è efficace nell’esfoliazione delicata della pelle.

Gli incredibili effetti di questo siero viso

Se è vero che molte persone che hanno a che fare con l’acne si trovano bene con il retinolo di notte, la silimarina CF può essere un buon punto di partenza al mattino come prodotto complementare. Inoltre, se abbinata alla crema solare, la silimarina CF afisce come un ulteriore strato di difesa contro radicali liberi provocati da raggi UV.

I suoi effetti sono francamente scioccanti: come siero mattutino, la silimarina CF non produce l’effetto unto improvviso che fanno molti booster notturni più concentrati. Alla fine della mia settimana di test del siero, mi sono ritrovata con una pelle più luminosa e più uniforme di quanto avessi mai avuto prima.

Ovviamente, la silimarina CF non è un sostituto per i farmaci prescritti dal tuo dermatologo Non c’è nemmeno bisogno di usarlo sia di giorno che di notte, poiché la ricerca di SkinCeuticals suggerisce che applicarlo due volte al giorno non ha aumentato gli effetti, già eccellenti con una sola applicazione. Quindi questo siero viso -che certamente non è economico- ti durerà tantissimo.