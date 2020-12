Un siero viso antietà che le donne americane letteralmente adorano, e che noi possiamo acquistare ad un prezzo super ridotto. Sembra un sogno? Eppure è la realtà.

Nuovi prodotti di bellezza cadono come foglie in autunno. Ma c’è un siero viso antietà che sembra essere davvero speciale, che non solo si è guadagnato un posto d’onore nella skincare di celebrity e top model, ma guadagna ogni giorno nuovi fan.

Forse, noi non ne siamo consapevoli, ma il siero viso antietà Jumbo Advanced Night Repair di Estée Lauder è uno dei prodotti di punta in America. Migliaia di ragazze americane fanno carte false per averlo, e spendono anche tantissimi soldi. Negli USA, infatti, questo siero miracoloso è venduto il formato grande a 200 dollari. Avete capito bene, 200 dollari. Nonostante il prezzo non certo contenuto, sono tantissime le donne che non riescono a farne a meno.

Noi, invece, siamo più fortunati perché possiamo averlo anche a soli 49 euro, scegliendo il formato piccolo.

Ma perché non dovremmo farci sfuggire questo siero viso?

I recensori americani, giurano che la pelle è più tonica, elastica e liscia solo dopo uno o due utilizzi. Su Nordstrom, un acquirente ha scritto: “Devo dire che all’inizio ero scettico. Il più grande punto di forza di questo prodotto è che ti dà risultati immediati e duraturi. Ma da grande esperta di pelle, so che generalmente ci vuole un po’ di tempo prima che un prodotto mostri davvero i risultati. Beh, HO SBAGLIATO! Dopo averlo applicato la prima notte, mi sono svegliata con la pelle fresca ed elastica. Ero scioccato. Ad ogni utilizzo, la pelle continuava a migliorare! Consiglierei questo prodotto al 100%”.

Anche altri recensori hanno affermato di aver visto risultati dopo solo una settimana di utilizzo. “La mia pelle appare incredibilmente liscia e le linee sottili che ho sulla fronte si sono ridotte dopo l’uso”, ha commentato Bridget di Pearl River, NY su Nordstrom.com.

Il siero si basa su una formula che assicura una azione schiarente, idratate e rassodante, attraverso la complessa Chronolux Power Signal Technology. Il resto degli ingredienti ci offre maggiori informazioni: ci sono tre estratti di fiori e semi per l’idratazione, oltre ad acido ialuronico, glicerina , olio di jojoba e squalano.

Secondo un brevetto di Estee Lauder del 2009, il fermento lactobacillus incluso nella formula è un enzima che ripara il DNA e, sul fronte anti invecchiamento, funziona in tandem con la caffeina e un tripeptide. Allo stesso tempo, il lisato fermentato bifida probiotico rafforza la barriera cutanea per un minor numero di brufoli e una migliore idratazione.

Un cocktail che indica risultati rapidi e che ti rendono dipendete per tutta la vita.

Un prodotto di cui le americane vanno matte e che acquistano nonostante il costo non certo alla portata di tutti. Come possiamo noi allora non dargli una chance?