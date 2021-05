C’è un siero viso all’acido ialuronico che ha conquistato le clienti di Amazon Uk.

Parliamo di The INKEY List Hyaluronic Acid Serum, un prodotto che idratata la pelle, agendo al di sotto della superficie cutanea e trattenendo fino a 1.000 volte il suo peso in acqua.

Il suo prezzo è decisamente affordable, considerando che costa solo 6,90 euro.

Un’utente che l’ha acquistato da Sephora scrive:

“È eccellente, finora è uno dei migliori sieri all’acido ialuronico che ho dovuto testare. Un “must” per me, fa parte della mia routine. Mi piace la texture, penetra nella pelle molto velocemente per idratarla in profondità. Il punto negativo: è la capacità, dovrebbe aumentare il volume”.

Un’altra utente che l’ha comprato su Amazon, giudicandolo con ben 5 stelle ha scritto: “Assolutamente fantastico per la pelle super secca e pruriginosa”.

“Ho la pelle estremamente sensibile e ho delle reazioni a quasi tutti i prodotti che mi metto sul viso, ma ho pensato di provarlo dopo aver visto uno specialista della pelle che lo ha recensito su ITV”.

“Lo sto usando da più di un mese ormai, e omg, che differenza ha fatto per la mia pelle secca e squamosa (il risultato è che posso non indossare la crema idratante).

Altri prodotti all’acido ialuronico da provare.

Il brand Miamo propone un siero anti-rughe all’acido ialuronico puro, ad alto e basso peso molecolare, che agisce sulla pelle, riequilibrando la concentrazione d’acqua intracutanea.

Di La Roche-Posay potete provare Hyalu b5, siero che idrata e rimpolpa immediatamente, riducendo le rughe in maniera significativa.

Con la sua unione brevettata di Resveratrolo, Acido Ialuronico e booster di Collagene Vegano, il Siero Liftante Rassodante di Caudalìe corregge le rughe e ridefinisce l’ovale del viso.

Uno dei sieri amati dalle attrici Lily Collins e Penélope Cruz è Lancôme Advanced Génifique, ispirato alla scienza del microbioma della pelle.