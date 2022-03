Ogni minuto negli Usa viene venduta una bottiglia di questo siero viso

Se siete alla ricerca di un siero viso economico e allo stesso tempo efficace, abbiamo un prodotto da segnalarvi. Parliamo di Revitalift Filler con acido ialuronico, che promette un effetto rimpolpante e rassodante. E’ uno dei più venduti negli Stati Uniti e ne viene acquistata una boccetta ogni minuto. A livello macro, reidrata intensamente la pelle e ne leviga la superficie. A livello micro, penetra negli strati dell’epidermide riempiendo le rughe. L’acido ialuronico non è indicato solo come trattamento estetico anti-età, ma oggi trova impiego in vari campi della medicina. E’ un vero alleato di bellezza.

“Il siero rende la pelle distesa e compatta. Si assorbe velocemente e risulta subito efficace”, scrive un’utente che l’ha usato. “Sto utilizzando il siero da qualche settimana è sono soddisfatto ha un effetto lifting immediato”, aggiunge un’altra. “Mi sono trovata davvero bene, lo uso ogni giorno!!!”, sottolinea una terza acquirente. Poi ancora: “Mi sta piacendo veramente tanto, lo sto utilizzando da un po’ dì settimane e noto le differenze”.

Altri sieri di bellezza da provare.

C’è un siero che Penelope Cruz ha utilizzato per apparire al top sul red carpet degli Oscar 2020. Si tratta dell’Advanced Génifique Youth Activating Serum di Lancôme. Il suo ingrediente chiave è l’estratto di bifido, che rafforza e protegge la barriera idratante della pelle.

Regenacalm Siero S1 Pro di FaceTheory è invece formulato con il 3% di retinoide incapsulato. Agisce su linee sottili, rughe, macchie, cicatrici da acne e iperpigmentazione. Il siero contiene il 3% di liposomi di retinoide incapsulato, che protegge il retinolo e consente una penetrazione profonda nella cute, senza provocare fastidi. L’estratto di aneto lavora per rigenerare l’elastina, mentre l’estratto di liquirizia è efficace nello schiarire la pelle e ridurre la pigmentazione. La vitamina C stabilizzata è notoriamente un potente antiossidante, che agisce su macchie e cicatrici e protegge dai radicali liberi.