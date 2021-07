Un siero idratante economico che combatte linee sottili, rughe e la secchezza più ostinata. Se soffri di pelle secca e sensibile sai bene quanto è difficile trovare un prodotto efficace che, oltre a idratare, combatte anche rughe e linee sottili. Utilizzare più prodotti insieme spesso può essere come un gioco d’azzardo e minacce come irritazioni, acne e chiazze secche sono dietro l’angolo. I rischi sono ancora maggiori per coloro che hanno a che fare regolarmente con la pelle estremamente secca, poiché le applicazioni del siero o della crema sbagliati possono renderla ancora più secca.

È qui che le formule ultra-lenitive, come il siero idratante Hydrance intense di Avène, ci vengono in aiuto. Secondo il marchio e secondo chi lo usa, in due mesi di utilizzo mattina e sera, questo siero oil-free rafforza la barriera idratante della pelle, aumentando l’elasticità e riducendo al minimo l’aspetto secco sulla pelle.

Il suo ingrediente principale, l’acqua di sorgente naturale proveniente dal sud della Francia, offre molti benefici terapeutici alla pelle, come idratazione H24, e molti antiossidanti. L’acqua termale di Avène ha un basso contenuto di minerali e un basso contenuto di sodio, così da non seccare la pelle ed è ricco di silice, che rende l’acqua dolce e lenitiva.