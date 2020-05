Se hai problemi di capelli secchi, crespi e senza vita, sappi che abbiamo trovato il siero che ti cambierà la vita. No, sul serio. Se combatti anche tu con questo tipo di problemi, hai assolutamente bisogno di questo prodotto. Se leggendo un prodotto da noi consigliato ti sei mai chiesto “Va bene, sembra interessante, ma ne ho veramente bisogno?” sappi che, a volte, la risposta è sì.

Dopo anni passati a combattere con capelli colorati, secchi e crespi, scoprire questo siero mi ha cambiato la vita.

Inquinamento, stress dovuto a l’uso continuo di piastre e phon, ma anche gli agenti atmosferici hanno messo a dura prova la mia chioma per anni.

Almeno, fino a quando una mia cara amica non mi ha consigliato il siero per capelli BioSilk Silk Therapy.

Non sto scherzando, non si tratta di un prodotto sponsorizzato dalla casa madre.

Dopo pochi usi, i miei capelli hanno cominciato ad essere più morbidi, corposi e luminosi e sembravano più sani che mai. Il crespo? Un lontano ricordo.

La formula contiene proteine ​​della seta reali (che possiedono 17 dei 19 amminoacidi che si trovano nei capelli) che regalano ai tuoi capelli lo stesso aspetto sano e privo di crespo che mostra la tua chioma dopo mezza giornata passata nel tuo salone di bellezza di fiducia.

Ciò che distingue il siero per capelli BioSilk Silk Therapy da tutti da tutti gli altri è la sua capacità di combattere le doppie punte.

Le proteine ​​della seta lavorano per ricostruire la fibra, aiutando a riempire eventuali vuoti nello strato della cuticola (ovvero lo strato protettivo più esterno) rafforzandolo e proteggendolo da danni futuri.

Non è un caso che, su Amazon Italia, questo siero vanta il 95% di recensioni positive.

Un recensore scrive:

“Assolutamente insostituibile, per chi ha i capelli sfibrati, secchi e crespi, una volta provato questo olio nutriente da mettere sulle punte, non si potrà più farne a meno. A me personalmente ha cambiato la vita, anche lavandoli e non asciugandoli con il phon i capelli risultano quasi in piega, valorizzando il taglio naturale del capello. Incredibile, super consigliato”.

Ormai, utilizzo il siero per capelli BioSilk Silk Therapy ogni volta da ormai tanti anni. E poiché una piccola noce di prodotto è sufficiente, una bottiglia mi dura davvero tantissimo tempo.

Foto in evidenza by Tim Mossholder on Unsplash