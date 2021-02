Un siero alla vitamina C economico (e ora anche in offerta) che illumina la pelle e combatte le rughe, efficace in pochi giorni. Quando si tratta di routine per la cura della pelle, la vitamina C è uno di quegli ingredienti di cui non dovresti mai fare a meno. Aiuta a idratare la pelle, attenua l’iperpigmentazione, riduce i rossori e la comparsa di rughe e linee sottili. Chi non vorrebbe tutto questo? E grazie al siero alla vitamina C di All Natural Advice, puoi ottenere la tua dose giornaliera di vitamina C per soli 16 euro.

Il prodotto arriva a casa tua in un comodo flacone con contagocce e pompetta spray. In questo modo, sarà facile per te spruzzarlo sul viso. Questo siero alla vitamina C dovrebbe essere il primo passo della tua routine, poiché aiuta la pelle ad assorbire più facilmente gli altri prodotti, oli e creme idratanti.

Il siero alla vitamina C, in particolare, favorisce la produzione di collagene, che rassoda e illumina la pelle. Poiché All Natural Advice Vitamin C serum è privo di parabeni e composto interamente da ingredienti naturali, puoi usarlo con sicurezza anche se hai la pelle sensibile.

CORTESIA ALL NATURAL ADVICE

Oltre alla vitamina C, questo toner contiene anche acido ialuronico all’11%, vitamina E e amamelide. Ognuno di questi ingredienti ha potenti proprietà antinfiammatorie e antietà. E se ancora non sei convinto, dai uno sguardo ad alcuni tra i più di 12mila commenti di chi lo ha già acquistato.

Il siero alla vitamina C con centinaia di recensioni a 5 stelle

Un recensore scrive: “Ho acquistato il siero per usarlo dopo il dermaroller ma da quasi 6 settimane lo uso tutte le mattine e tutte le sere, prima della crema. Devo dire che la mia pelle, con tendenze acneiche e un po’ di cicatrici, è migliorata tantissimo. È molto liquido ma non unge ed e super leggero”. Un’altra acquirente spiega: “A distanza di un mese e mezzo vedo già dei risultati. Utilizzato con il dermaroller è davvero una combo soddisfacente, molte delle macchie che avevo si sono schiarite”.

Non puoi chiedere molto di più a un prodotto per la cura della pelle. Acquista il siero alla vitamina C All Natural Advice per meno di 16 euro su Amazon, per testare di persona se ne vale davvero la pena.