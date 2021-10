Se siete alla ricerca di una buona crema al retinolo, abbiamo un suggerimento per voi.

Un prodotto che ha riscosso molto successo in chi lo ha provato è il siero Regenacalm S1 Pro di Facetheory. Prezzo: 28,99 euro.

Il siero è formulato con il 3% di retinoide incapsulato che agisce su linee sottili, rughe, macchie, cicatrici da acne e iperpigmentazione.

Regenacalm S1 Pro ha il 3% di liposomi di retinoide incapsulato. L’incapsulamento protegge il retinolo e permette una penetrazione più profonda nell’epidermide senza provocare fastidi.

L’estratto di aneto aiuta a rigenerare l’elastina e l’estratto di liquirizia è efficace nello schiarire la pelle e ridurre la pigmentazione.

La vitamina C stabilizzata, un potente antiossidante, agisce su macchie e cicatrici e protegge dai radicali liberi.

Le recensioni di chi ha acquistato il siero.

Un’acquirente scrive: “Sto usando il retinolo di facetheory da circa sette mesi. Ho iniziato con il retinolo 1% poi ho continuato con questo”.

“I risultati sono ottimi. La pelle è più luminosa ed elastica. Ma soprattutto mi ha aiutato moltissimo con i brufoli e le macchine da brufoli. Lo consiglio assolutamente, in particolare per chi ha una pelle sensibile come la mia”.

Un’altra cliente scrive: “Ottimo prodotto. Lo uso a rotazione con altri due sieri diversi ma ne sono entusiasta: la mia pelle (42 anni, niente rughe ma inizia ad essere meno elastica sotto agi zigomi), ha reagito bene fin da subito. L’ovale si ridisegna bene!”.

Ancora un’altra specifica: “Una bomba, i risultati si vedono già dopo un mese di applicazioni”.

I benefici del retinolo.

Il retinolo, la forma alcolica della vitamina A, grazie alle sue caratteristiche esfolianti, illuminanti e soprattutto anti-age, si conferma un ottimo alleato contro l’invecchiamento.

Come ha spiegato la Dott.ssa Alessandra Vasselli, cosmetologa AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia):

“Quando si applica sulla pelle un cosmetico con il retinolo, si attiva un meccanismo di trasformazione. Durante il processo di metabolizzazione gli enzimi della pelle tendono a convertire il retinolo in acido retinoico. Quando questo avviene si può riscontrare una certa efficacia antiaging”.