Questo siero contiene il 40% di acido ialuronico ed è una mano santa

Se siete alla ricerca di un valido siero all’acido ialuronico, abbiamo un suggerimento per voi. Nei giorni scorsi abbiamo avuto il piacere di provare un prodotto della linea Farmacisti Preparatori. Una soluzione concentrata di Acido Ialuronico microframmentato, che agisce in profondità per un’azione ad alto potere idratante.

Il siero svolge un effetto filler (riempi-rughe) immediatamente visibile, dona luminosità e lascia la pelle setosa e distesa​.​ Costa poco più di 20 euro e vale la pena testarlo. Già dopo la prima applicazione, la pelle appare visibilmente distesa e morbida al tatto.

Può essere stesa mattina e sera sul viso e sul collo, prima della crema abituale per la pelle normale-secca o da solo per la pelle normale e mista. Può essere utilizzato senza modificare le abitudini cosmetiche. Tuttavia, è consigliabile applicare qualsiasi prodotto cinque minuti dopo averlo usato.

Per comprare il siero dovete trovare una farmacia che venda i prodotti della linea Farmacisti Preparatori. Basta inserire il proprio cap sul sito per vedere i negozi che sono rivenditori.

Altri sieri viso da mettere nel carrello.