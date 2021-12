Questo siero lanciato negli anni ’80 resta uno dei più validi

C’è un siero lanciato negli anni Ottanta che si è guadagnato il “People’s Choice Winner in Skincare” ai David Jones Beauty Awards 2021. Uno dei giudici, la fondatrice di Gritty Pretty Eleanor Pendleton, ha dichiarato: “Il siero perfetto per qualsiasi età e tipo di pelle, Advanced Night Repair è così affidabile e infallibile”. Lanciato nel 1982, è stato descritto da chi l’ha provato come il “Santo Graal” della pelle e il “prodotto dell’isola deserta” senza il quale non potresti stare.

Come si legge sul sito del brand: “Advanced Night Repair sfrutta il potere riparativo della notte per offrire un rinnovamento cutaneo visibile. Funziona giorno e notte per aiutare la pelle a massimizzare il suo ritmo naturale di riparazione e protezione”. Contiene un alto livello di acido ialuronico, che aiuta a trattenere l’idratazione per 72 ore. Il siero difende la cute dagli effetti visibili dei danni dei radicali liberi determinati da fonti ambientali come inquinamento, ozono, luce blu, infrarossi e micro-polvere.

Altri sieri per il viso da provare.

C’è un siero che Penelope Cruz ha utilizzato per apparire al top sul red carpet degli Oscar 2020. Parliamo di Advanced Génifique Youth Activating Serum di Lancôme. Il suo ingrediente chiave è l’estratto di bifido, che rafforza e protegge la barriera idratante della pelle. Anche Lily Collins lo usa.

Se un valido siero all’acido ialuronico, abbiamo un suggerimento per voi. Nelle scorse settimane abbiamo avuto il piacere di provare un prodotto della linea Farmacisti Preparatori. Una soluzione concentrata di Acido Ialuronico microframmentato, che agisce in profondità per un’azione ad alto potere idratante.

Mettete nel carrello anche la serie di sette ampolle Revitalift, firmate L’Oréal Paris. Prezzo: meno di 15 euro in base al rivenditore. Sono altamente concentrate in acido ialuronico puro, il re dei principi attivi anti-età. Aiutano a rimpolpare, levigare e idratare la pelle del viso in 6 zone mirate.