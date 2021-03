Trovare uno shampoo valido che sia in grado di riparare i capelli danneggiati non è facile, eppure noi abbiamo un valido alleato di bellezza da suggerirvi.

Si tratta di un prodotto che abbiamo testato e usandolo anche solo una volta sulla chioma possiamo dirvi che ha dato prova di restituire splendore e morbidezza.

Parliamo di Kérastase Nutritive Irisome Bain Satin 2, uno shampoo di nutrizione per una morbidezza omogenea dalle radici alle punte dedicato ai capelli secchi e sensibilizzati.

Interviene sulle squame, proteggendo e mettendo al riparo tutto ciò che risulta essere nutriente per il capello, rafforzandolo.

Per un effetto ancora più efficace, vi consigliamo di abbinarci anche la maschera della stessa linea.

Insieme i due prodotti vi garantiranno un effetto che non vi farà pentire dell’acquisto effettuato.

I prezzi variano in base ai rivenditori, ma in ogni caso non parliamo di prodotti propriamente low cost.

Bisogna considerare che il brand Kérastase è usato anche nei saloni di bellezza per dei prodotti professionali.

Altri prodotti per capelli da provare.

Nei mesi scorsi vi abbiamo consigliato anche l’olio Elixire Ultime, che dà un’intensa nutrizione ai capelli spenti ed una protezione termica fino a 230°C.

Riduce le doppie punte e regala morbidezza alla fibra capillare per un controllo dell’effetto crespo di lunga durata.

In altre parole: una mano santa per la chioma, che vale la pena provare almeno una volta nella vita.

L’influencer Negin Mirsalehi ha una sua linea di prodotti per capelli al miele.

Uno di questi è l’olio Gisou, che sta spopolando nel mondo. Prezzo: 40 euro per 50 ml.

“Quando la mamma è arrivata in Olanda trenta anni fa, si stava allenando per diventare una parrucchiera”, ha spiegato la modella.

“Non impressionata dai prodotti per la cura dei capelli offerti all’epoca, una delle prime cose che ha fatto è stata fare un esperimento per realizzarne uno”.