Un cuoio capelluto privo di forfora non è l’unico vantaggio di questo shampoo antiforfora.

Se anche tu ne soffri lo sai bene: non c’è niente di peggio di un cuoio capelluto secco. E’ fonte di prurito e, a volte, anche di dolore.

In commercio puoi trovare tonnellate di shampoo antiforfora che promettono di farti sbarazzare della forfora. Tuttavia, sono pochi gli shampoo antiforfora senza profumo e abbastanza delicate, per coloro che oltre alla forfora hanno altri problemi alla pelle come psoriasi o dermatite.

Ebbene, gli acquirenti di Amazon sono convinto che lo shampoo antiforfora Free Clear (puoi comprarlo online, 25 euro, su Amazon) sia uno tra i migliori prodotti senza profumo in circolazione.

In effetti, su più di 1400 recensioni, quasi il 90% di esse sono positive e definiscono questo shampoo antiforfora un “miracolo in bottiglia”.

Il motivo? Questo shampoo è ipoallergenico e privo di sostanze irritanti come solfati, coloranti, fragranze e parabeni. Eppure, deterge come qualsiasi altro shampoo. Quindi, per chi soffre di cute sensibile, Free & Clear è un grande sollievo.

In base a quanto si legge sulla descrizione del prodotto, questo shampoo testato dai dermatologi stabilizza e mantenere il pH naturale del cuoio capelluto. È privo di glutine, proteine ​​e altre sostanze che possono bloccare i follicoli piliferi e provocare secchezza o irritazione.

Un uso “segreto”

Inoltre, c’è un vantaggio segreto: gli acquirenti sostengono che Free & Clear possa aiutare a combattere l’acne, per chi soffre di acne fungina.

Pensaci: qualsiasi shampoo e balsamo che usi viene sciacquato passando sul corpo e sul viso, quindi quando acquisti i prodotti per la cura dei capelli, dovresti anche considerare la tua pelle.

Se soffri di acne fungina, un acquirente su Amazon ha affermato che questo shampoo è una “necessità”.

Quindi, ricapitoliamo: un prodotto che può migliorare la salute del cuoio capelluto e combattere l’acne? Veramente iconico. Acquista questo shampoo antiforfora e anti-acne su Amazon.

Compralo: shampoo per capelli, 25 euro, amazon.com

Foto in evidenza by Tim Mossholder on Unsplash