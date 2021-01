Uno scrub esfoliante viso dalla formula delicata che purifica la pelle, elimina le imperfezioni ed è adatto a tutti i tipi di pelle, anche quella secca. Devo dire la verità, questa pandemia non ha fatto bene alla mia pelle. Stando a casa la maggior parte del tempo, fatico ad essere regolare con la mia skincare perché spesso vince la pigrizia. Inoltre, le poche occasioni sociali mi fanno pensare che forse lo scrub al viso non sia poi così importante. Così, ecco che qualche settimana fa mi sono ritrovata con la pelle spenta e opaca.

Il fatto è che per il mio tipo di pelle, riuscire a trovare un buono scrub esfoliante viso che sia efficace e che non mi irriti è impresa quasi impossibile. Fino a che non ho provato lo scrub esfoliante viso Microdermabrasion Crystals di NeedCrystals.

Mi ha parlato di questo prodotto una mia amica dicendomi che ormai non poteva più stare senza. Ebbene, dopo averlo provato per circa 1 mese, posso dire con certezza che la mia amica aveva ragione.

La forza di questo scrub esfoliante viso è tutto nella sua formula, che esfolia delicatamente la pelle eliminando le impurità mantenendo il film lipidico. Questo scrub è a microdermoabrasione con ossido di alluminio. Assicura un’esfoliazione efficace rimuovendo lo strato di cellule morte senza irritare la pelle.

CORTESIA NEEDCRYSTALS

Ma sono le particelle di ossido di alluminio bianco puro la chiave di questo prodotto. Aiutano a ridurre la visibilità di macchie, rughe, linee sottili e segni dell’acne.

E io non sono certo l’unica ad aver capito quanto questo scrub esfoliante viso sia prodigioso. Su Amazon, ci sono migliaia di recensioni a 5 stelle. Un acquirente scrive: “Ottimo prodotto, molto esfoliante. Ne basta pochissimo. Io lo mischio al detergente viso e ho un ottimo scrub! Dura tantissimo e lo si può usare anche per il corpo. Avendo la pelle delicata, lo uso solo 1 volta a settimana”.

Un’altra cliente dice: “È una soddisfazione usarlo, finalmente un scrub che fa bene il suo lavoro. Sembra caro ma in realtà nel barattolo c’è tanto prodotto poi per la qualità che ha li vale”.

Questo scrub costa intorno ai 25 euro. Ma considerando che si tratta di un barattolo da 220 grammi, la spesa non è poi così eccessiva.

