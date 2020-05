Uno scrub corpo che ha letteralmente mandato in tilt gli utenti di Tik Tok e che sta diventando sold-out più o meno ovunque.

TikTok è senza dubbio cresciuto in popolarità negli ultimi mesi e molti prodotti di bellezza sono diventati virali proprio grazie a questo Social.

Da quando TikTok è diventato la nuova “Bibbia” per scovare le ultime manie beauty, migliaia di ragazze si sono riversate sulla piattaforma per non rimanere indietro. Non sorprende, quindi, che un altro prodotto abbia visto un’impennata di successo da quando ha debuttato con un video sul Social.

Soap & Glory non è certo un marchio nuovo sulla scena per quanto riguarda la bellezza. Soprattutto negli USA, è uno tra i brand più famosi.

Ora, lo scrub corpo esfoliante The Scrub of Your Life sta spopolando in tutto il mondo.

Tutto merito di @missbriiiice, utente di TikTok che alcuni mesi fa ha pubblicato un video proprio su questo scrub, sostenendo che dopo aver lottato per anni contro la cheratosi pilari -una problema della pelle che colpisce fino al 40% degli adulti in tutto il mondo- questo scrub da 15 euro è stata l’unica cosa che è riuscita ad alleviare i suoi sintomi.

INSTAGRAM / @ SOAPANDGLORYUSA

Il video ha raggiunto oltre 4,7 milioni di visualizzazioni da quando è stato pubblicato alcuni mesi fa, facendo triplicare le vendite dello scrub per il corpo in sole due settimane.

E a quanto pare, sembra proprio che questo scrub piaccia agli acquirenti. Su Amazon vanta il 90% delle recensioni super positive.

E anche se non hai particolari problemi alla pelle, questo scrub sarà perfetto per esfoliare la pelle in modo delicato ed efficace.

La formula delicata di gelsomino, pesca, rosa e fragola darà un tocco piacevole alle tue docce. E poi il package così glamour e pinky è davvero irresistibile!

Acquista questo scrub ormai cult per 15 euro su Amazon.it, prima che diventi di nuovo sold-out.