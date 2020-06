Trovare un rossetto che abbia una texture cremosa e allo stesso tempo resistente non è facile.

Noi ne abbiamo individuato uno che diventerà il vostro nuovo alleato di bellezza.

Parliamo del rossetto Always On Cream to Matte Lipstick, in vendita nelle profumerie Douglas. Prezzo: 23,95 euro.

Il rossetto è disponibile in 15 colori diversi e noi abbiamo provato la tinta “promoted”, un rosa antico caldo, ideale per l’estate.

I punti di forza del rossetto.

Il prodotto è arricchito di Primer Oil Complex per un maggiore comfort ed ha un’elevata pigmentazione.

La sua stesura è il punto di forza, scivola sulle labbra e si asciuga velocemente, senza appiccicare.

All’asciugatura diventa opaco e vellutato, ultraresistente, waterproof, senza seccare le labbra.

Una utente che ha acquistato Always On Cream to Matte Lipstick scrive:

“Ero molto scettica all’acquisto del rossetto ma semplicemente perché influenzata dalle mode del momento delle tinte labbra”.

“L’ho provato e mi ha conquistata subito. Il finish è mat, sulle labbra non si muove, non secca e soprattutto ti dimentichi di averlo addosso”.

“Besos è il mio colore preferito, bellissimi anche gli altri spero ne facciano di più. Io lo straconsiglio andate a provarlo in profumeria e poi decidete”.

Altri rossetti che vale la pena di provare.

Abbiamo scovato un altro rossetto liquido effetto mat a lunga durata che vale la pena di provare.

Parliamo di Lime Crime Matte Velvetines. Questo rossetto è stato il primo prodotto ad essere lanciato dal brand.

La formula è ricca di pigmentazione, profumata e il prodotto scivola e si asciuga perfettamente sulle labbra, garantendo una finitura mat vellutata che dura per ore e ore.

Sono disponibili diverse tonalità. Noi vi consigliamo la tinta Beet It, un colore scarlatto scuro perfetto per l’estate.

Ora non vi resta che fare un salto da Douglas o sullo store on line.