Reese Witherspoon è inseparabile da queste creme quando viaggia

Reese Witherspoon è reduce dal successo del The Morning Show al fianco della sua collega e amica Jennifer Aniston. Quando la vincitrice del premio Oscar viaggia per lavoro ha alcuni prodotti di bellezza di riferimento da cui non si separa.

Reese, ambasciatrice del marchio per Biossance, ha condiviso una foto nella sua Instagram Story che mostra la crema per gli occhi Squalane, Squalane + Omega Repair Cream e Squalane + vitamina C Dark Spot Serum. Il tutto con la didascalia: “Travel Line Up “.

La crema occhi rassoda, solleva e leviga istantaneamente l’aspetto della pelle. I fan di Biossance la adorano così tanto che c’è chi l’ha definita la “migliore crema per gli occhi di sempre”. Il siero per macchie scure del marchio ha un trattamento mirato al 10% di vitamina C per schiarire e attenuare le macchie scure. La crema riparatrice leviga la grana della pelle, rimpolpa le linee di volo e aumenta la luminosità.

Altri prodotti amati da Reese Witherspoon.

Nei mesi scorsi ha reso noto di portare sempre con sé un’altra crema solare dalla quale non si separa mai: Prevage City Smart Broad Spectrum SPF 50 di Elizabeth Arden. Questo prodotto protegge dall’inquinamento, dai raggi del sole e dai segni visibili dell’invecchiamento.

L’attrice ha svelato di aver regalato alle sue amiche Eight Hour Cream di Elizabeth Arden. Questo prodotto è un trattamento per la pelle che agisce sulla cute secca, spaccata o screpolata, donandole sollievo.

La crema riparatrice è stata elogiata nel corso degli anni da redattori di bellezza, make-up artist e modelle. E’ stata creata nel 1930 ed è diventata un successo immediato e travolgente. Una combinazione di vaselina, beta-idrossi lenitivo per la pelle in uno dei suoi primi usi cosmetici e di vitamina E.