Questo profumo per capelli è un inno all’estate

Trovare un profumo per capelli che non secchi la chioma è una missione quasi impossibile. Eppure, noi abbiamo scovato un prodotto che potrebbe essere il vostro alleato per la stagione estiva 2022. Come forse molte di voi sanno, da Sephora è approdata la linea beauty di Negin Mirsalehi, modella e influencer che ha fatto della sua chioma un vero business. I suoi prodotti sono validissimi e oltre al famosissimo olio per capelli, sappiate che c’è anche l’Honey Infused Perfume, un delicato profumo formulato per donare alle lunghezze un aroma che lascia una scia irresistibile di note floreali, evocando il Mirsalehi Bee Garden. Il prezzo non è molto economico: 38 euro per il 50 ml. Ma possiamo assicurarvi che non ve ne pentirete. Potete recarvi nel punto vendita Sephora più vicino e testare con il vostro olfatto. Ciò che subito abbiamo notato è lascia i capelli morbidi, anche dopo l’applicazione. Insomma, un alleato di bellezza che non potete trascurare.

Negin Mirsalehi è figlia di apicoltori e ha poi deciso di lanciare una sua linea di prodotti dedicata proprio ai capelli. Il tutto utilizzando l’ingrediente che meglio conosce e che ha utilizzato lei stessa negli anni, il miele. “Quando la mamma è arrivata in Olanda trenta anni fa, si stava allenando per diventare una parrucchiera” ha spiegato la modella. “Non impressionata dai prodotti per la cura dei capelli offerti all’epoca, una delle prime cose che ha fatto è stata fare un esperimento per realizzarne uno”. “La mamma ha iniziato a sviluppare la propria formula, usando il maggior numero possibile di ingredienti naturali”. “Una cosa che sapeva per certo: le api di papà avrebbero fornito l’ingrediente chiave”.

Il miele Mirsalehi.

Il miele di casa Mirsalehi è ricco di minerali, vitamine e antiossidanti. La propoli che le api usano per rafforzare la loro casa è nota per le sue proprietà rinforzanti e conservanti. “Nel corso degli anni la mamma ha sviluppato diverse formule per la cura dei capelli”, ricorda ancora Negin. “La mia soluzione di riferimento è sempre stata l’olio fatto in casa derivato dal miele di mio padre, che continuo a utilizzare in modi diversi ogni giorno”. “Per questo motivo, l’olio per capelli con infuso di miele è diventato il primo prodotto di Gisou”.