Questa protezione solare regala un colorito impeccabile al primo utilizzo

Se siete alla ricerca di una crema solare protettiva per il viso abbiamo un prodotto da segnalarvi. Lo riteniamo molto valido perché oltre a fornire protezione regala anche un colorito impeccabile, anche se non si ha ancora la pelle abbronzata. Ma veniamo al dunque: parliamo di Isdin Fusion Water, una delle ultime arrivate del brand spagnolo. Si tratta di un fotoprotettore viso formulato in fase acquosa e texture ultraleggera che apporta idratazione intensa, assorbimento immediato e garantisce un’alta protezione dai raggi UV. La crema va applicata mezz’ora prima dell’esposizione solare e riapplicare ogni 2 ore, soprattutto se ci si bagna. La nuova formula contiene il doppio di Acido Ialuronico, apporta un’idratazione intensa fino a 12 ore e riduce la perdita transepidermica di acqua per 8 ore. Il prezzo varia in base al rivenditore.

Un’utente che l’ha acquistata su Amazon scrive: “Crema solare per il viso perfetta. Si stende con facilità e si assorbe in un attimo senza ungere, lasciando il viso levigato e opaco con una straordinaria sensazione di asciutto. L’spf 50 protegge dal sole non solo in estate ma tutti i giorni dell’anno e questa crema si presta benissimo per un uso quotidiano, anche come base trucco. Sono davvero soddisfatta e credo che d’ora in poi sarà questa la mia crema viso solare preferita. Consigliatissima!”.

Altre creme da provare

La Roche-Posay protezione 50. Probabilmente uno tra i migliori filtri solari in commercio. La crema solare Anthelios 50+, nello specifico, puoi trovare moltissimi principi attivi eccellenti tra cui uno tra i filtri UV più costosi in quanto, nonostante sia chimico, è neutro di termini tossicologici nei confronti del nostro organismo.

Australian Gold per abbronzature dorate in sicurezza. E’ uno dei marchi più amati e uno dei prodotti più venduti. Questo bronzer garantisce un buon filtro solare UVA/UVB pur regalando una bella abbronzatura decisa, grazie ai suoi principi attivi autoabbronzanti. Foto di Ri Butov da Pixabay.