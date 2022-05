Profumi primaverili 2022, le migliori fragranze femminili

Con l’arrivo della bella stagione, la parola d’ordine è una sola: leggerezza. I tessuti degli abiti diventano impalpabili e freschi, il corpo si risveglia dal lungo inverno e la pelle si prepara ad essere inondata dal calore del sole.

A cambiare, con il sopraggiungere della primavera, è anche il profumo che segue una sua stagionalità ben precisa adattandosi al clima più caldo, alle nuove abitudini e soprattutto ai bisogni di chi lo indossa.

Cambiare profumo

Le donne, in particolare, risultano piuttosto attente a questo genere di mutamenti e solitamente, per la primavera, scelgono di indossare fragranze differenti rispetto a quelle utilizzate durante il periodo invernale.

Spazio dunque a essenze che ricordano i profumi della natura, con note olfattive delicate e fresche e bouquet estremamente fantasiosi, intensi e variegati, che alla base hanno quasi sempre sentori di rosa e di agrumi.

Ma come scegliere il profumo più adatto per la stagione estiva? Sul sito di Eb profumerie, ad esempio, sono presenti alcune delle più importanti novità relative ai profumi da donna per la primavera 2022, caratterizzati da note estremamente frizzanti che risultano femminili e travolgenti, pur riuscendo a mantenere una eccezionale freschezza e una persistenza particolarmente piacevole.

La rosa protagonista delle essenze di primavera

In primavera i fiori e le piante rinascono, donando eccezionali frutti dal colore intenso e dall’odore inebriante, in grado di ravvivare i sensi e connetterci con la natura. Per sentire la primavera addosso, ci sono tanti profumi dalle sfumature intense, che racchiudono l’essenza odorosa dei fiori più belli, ma la protagonista assoluta di questa stagione è senza dubbio la rosa, uno dei doni più preziosi di Madre Natura.

Molti dei profumi per donna ispirati alla primavera contengono essenza di rosa. Questo fiore, infatti, è la rappresentazione stessa della femminilità e il suo eccezionale profumo dona una sensazione di benessere e dolcezza estremamente particolare.

Lancôme La Vie Est Belle Oui

Lancôme ha scelto la rosa per le note di cuore del suo nuovo profumo da donna, La Vie Est Belle Oui. Ad accompagnare l’essenza di questo fiore, ci sono il bergamotto e il lampone, che con le loro note briose vanno a legarsi perfettamente con patchouli e ylang-ylang, dando vita a una fragranza che è l’espressione più pura della gioia di vivere, tipica della primavera.

Guerlain Aqua Allegoria Rosa Rossa

La rosa rossa e la peonia, invece, sono le protagoniste assolute di un altro profumo molto amato dalle donne, Aqua Allegoria Rosa Rossa di Guerlain. Ancora una volta il bergamotto riesce a legare insieme sentori differenti e a rendere l’essenza piacevolmente soave e armonica, grazie anche alle note legnose di cedro e al muschio bianco.

Il risultato è un profumo davvero frizzante, fresco e allegro, che rappresenta davvero l’essenza della rinascita.

Narciso Rodriguez For Her

Narciso Rodriguez, invece, si affida alle note olfattive audaci del bergamotto, dell’ambra e del vetiver, per il suo profumo primaverile For Her. La combinazione con la dolcezza della vaniglia e l’intensità del patchouli, ne fanno un’essenza davvero molto apprezzata tra quelle dedicate all’universo femminile.

Il suo bouquet è radioso e sfaccettato come pochi e riesce a stupire ogni volta, per un viaggio olfattivo davvero unico e particolare.

Valentino Born in Roma Coral

I profumi da donna primaverili sono particolarmente freschi e persistenti e bilanciano in maniera eccezionale le note agrumate con le essenze fiorite e i sentori di fondo più speziati e avvolgenti. Un esempio perfetto, in questo senso, è rappresentato da Born in Roma Coral, l’ultima creazione della maison Valentino.

In questa essenza sono presenti sentori esotici e audaci, come il kiwi e l’arancia brasiliana, ma il cuore della fragranza resta ancora una volta la rosa, che si fonde con altri eccezionali elementi come la malva muschiata e il gelsomino bianco.

Il risultato è un profumo estremamente audace ma anche morbido e ricco di sfumature femminili straordinariamente espressive.