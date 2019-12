Punti neri e pori dilatati rappresentano un cruccio estetico pari se non superiore alla preoccupazione per le rughe. Per 1 giovane su 5, il problema diventa tale da influenzare il primo incontro amoroso mentre 1 ragazza su 10 pensa al problema 7 o più volte alla settimana tanto che la sintomatologia è stata battezzata dai dermatologi “poressia”.

Le impurità della cute hanno origine dai follicoli sebacei, composti da un piccolo pelo e da una ghiandola sebacea. Quando il canale follicolare si ostruisce, oppure se i batteri penetrano all’interno dei pori, ecco che si ha la formazione di un punto nero.

Confrontarsi con il proprio dermatologo è fondamentale per risolvere il problema dei pori dilatati e dei punti neri. Solo un medico può consigliarci correttamente per trovare le soluzioni più efficienti in grado di dire addio a questi fastidiosi nemici di una pelle radiosa.

L’esfoliazione può aiutare a rimuovere le cellule morte che ostruiscono i pori e l’olio in eccesso dalla superficie della pelle. Ma devi compiere questa azione con regolarità. “Le persone con pelle grassa o mista in genere possono esfoliare fino a tre volte alla settimana, dove quelle con pelle sensibile dovrebbero mirare una volta alla settimana”, spiega il dermatologo Shari Marchbein a Cosmopolitan.

Per stimolare la produzione di collagene e rafforzare le pareti dei pori, Marchbein suggerisce di utilizzare un siero o una crema al retinolo nella routine della cura della pelle. Ma attenzione a non esagerare con la quantità. Gli aspiratori di punti neri, seppur efficaci, possono danneggiare i capillari.

Le maschere di argilla e carbone aiutano a eliminare impurità, i batteri e l’olio, tutto ciò che ostruisce i pori e ne espande le dimensioni. Ma proprio come l’esfoliazione, gli effetti del mascheramento sono solo temporanei. Dunque è fondamentale essere costanti. Non dimenticare mai di struccarti quando torni a casa. Andare a dormire con il make up tenuto tutto il giorno è uno dei più grandi errori da non compiere se l’obiettivo è quello di dire addio ai punti neri e ai pori dilatati.





